JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 07:22 Tunis

مونديال 2026 (تحضيرات) أونداف يسجل ثنائية ويصنع هدفا آخر في فوز ألمانيا 4-صفر على فنلندا

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a1d2f24446ae9.24219337_joiefqlmphkng.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 01 Juin 2026 - 07:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
سجل المهاجم ​دينيز أونداف هدفين وصنع هدفا آخر ​لتتغلب ألمانيا بسهولة على فنلندا 4-صفر ‌في مباراة ودية دولية ‌يوم الأحد قبل يومين من ‌مغادرة حاملة اللقب أربع مرات للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم المقررة من 11 جوان الى 19 جويلية بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.

سجل أونداف هدف التقدم ⁠بضربة رأس في الدقيقة 34 قبل أن يمرر الكرة إلى فلوريان فيرتس ليضاعف النتيجة بعد ثلاث ​دقائق من بداية الشوط الثاني.


وأضاف هدفا آخر من تمريرة دقيقة من لينارت ⁠كارل في الدقيقة 57، ثم سجل جمال موسيالا الهدف الرابع بعدها بست دقائق.


وتضع ⁠ألمانيا نصب عينيها لقب كأس العالم في محاولة لتعويض خيبة الأمل التي عانت منها إثر خروجها المفاجئ من الدور الأول في النسختين الأخيرتين في عامي 2018 و2022.
وسيغادر الألمان الذين لديهم مباراة تحضيرية أخيرة ضد المضيف المشارك الولايات المتحدة يوم السبت قبل ​خمسة أيام من بدء البطولة من فرانكفورت اليوم الثلاثاء.
وتستهل ألمانيا مبارياتها ‌في المجموعة ⁠من كأس العالم بمواجهة كوراساو يوم 14 جوان قبل أن تلتقي كوت ديفوار والإكوادور.
ولم تتأهل ‌فنلندا إلى كأس العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330262

babnet

كل الأخبار...

07:22 - مونديال 2026 (تحضيرات) أونداف يسجل ثنائية ويصنع هدفا آخر في فوز ألمانيا 4-صفر على فنلندا
07:19 - مونديال 2026 (تحضيرات) فينيسيوس يقود البرازيل لاكتساح بنما 6-2
07:16 - اعتماد التوقيت الصيفي لفتح وغلق الصيدليات بداية من اليوم غرة جوان
06:51 - لجنة المالية تستمع اليوم الى ممثلي منظمة "كوناكت" حول مشروع مجلة الصرف الجديدة
06:22 - ‏ترامب: إيران ترغب بشدة في إبرام اتفاق وسيكون جيدا لأمريكا ومن معنا
أمس 23:05 - سليانة: قافلة صحية وورشات تثقيفية وأنشطة ترفيهيّة لفائدة التساء والأطفال في منطقة الغمالية بمناسبة عيد الأمّهات
أمس 22:51 - بن عروس: تواصل تنظيم سلسلة أيام تحسيسية للتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الاعمال النسائية والاستثمار "رائدات"
أمس 22:17 - تسجيل أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة اشكل
أمس 22:10 - إيران والملف النووي: بين منطق الردع واحتمالات التصعيد
أمس 22:07 - في موسم تكاثر طائر نورس أودوين وكالة حماية الشريط السّاحلي تحذر من لمس أو حمل أي طائر برّي
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 01 جوان 2026 | 15 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:21
19:35
16:08
12:24
05:02
03:13
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet31°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
34°-21
35°-22
31°-20
34°-21
  • Avoirs en devises 25499,9
  • (29/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39501 DT
  • (29/05)
  • 1 $ = 2,89900 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/05)     1028,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/05)   29678 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No