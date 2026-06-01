مونديال 2026 (تحضيرات) أونداف يسجل ثنائية ويصنع هدفا آخر في فوز ألمانيا 4-صفر على فنلندا

سجل المهاجم ​دينيز أونداف هدفين وصنع هدفا آخر ​لتتغلب ألمانيا بسهولة على فنلندا 4-صفر ‌في مباراة ودية دولية ‌يوم الأحد قبل يومين من ‌مغادرة حاملة اللقب أربع مرات للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم المقررة من 11 جوان الى 19 جويلية بكندا والولايات المتحدة والمكسيك.سجل أونداف هدف التقدم ⁠بضربة رأس في الدقيقة 34 قبل أن يمرر الكرة إلى فلوريان فيرتس ليضاعف النتيجة بعد ثلاث ​دقائق من بداية الشوط الثاني.وأضاف هدفا آخر من تمريرة دقيقة من لينارت ⁠كارل في الدقيقة 57، ثم سجل جمال موسيالا الهدف الرابع بعدها بست دقائق.وتضع ⁠ألمانيا نصب عينيها لقب كأس العالم في محاولة لتعويض خيبة الأمل التي عانت منها إثر خروجها المفاجئ من الدور الأول في النسختين الأخيرتين في عامي 2018 و2022.وسيغادر الألمان الذين لديهم مباراة تحضيرية أخيرة ضد المضيف المشارك الولايات المتحدة يوم السبت قبل ​خمسة أيام من بدء البطولة من فرانكفورت اليوم الثلاثاء.وتستهل ألمانيا مبارياتها ‌في المجموعة ⁠من كأس العالم بمواجهة كوراساو يوم 14 جوان قبل أن تلتقي كوت ديفوار والإكوادور.ولم تتأهل ‌فنلندا إلى كأس العالم.