Babnet

قنصلية تونس ببالارمو تروّج للثقافة والسياحة التونسية خلال احتفالات يوم إفريقيا في صقلية

Publié le Vendredi 29 Mai 2026 - 11:52
      
نظّمت قنصلية الجمهورية التونسية ببالارمو، بالتعاون مع مجموعة القناصل والقناصل الشرفيين للبلدان الإفريقية وبدعم من بلدية مونريالي التابعة لمحافظة بالارمو الإيطالية، الدورة الثانية من التظاهرة الثقافية والاقتصادية "AFROSICILIANA - Volti, Colori e Sapori delle Culture Africane in Sicilia"، وذلك من 24 إلى 26 ماي الجاري.

وتندرج هذه التظاهرة في إطار الاحتفال بـ يوم إفريقيا، الذي يخلّد ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1963، والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي.


جناح تونسي يعكس ثراء الموروث الثقافي

وشكّلت التظاهرة مناسبة للتعريف بالمخزون الثقافي والحضاري التونسي من خلال جناح خاص بتونس ضمّ مجموعة من الأزياء التقليدية والمنتجات الخزفية اليدوية إلى جانب نماذج من المطبخ التونسي الأصيل، بما يعكس تنوع وثراء الهوية الثقافية الوطنية.


الترويج للوجهة السياحية التونسية

كما تم خلال هذه التظاهرة الترويج للوجهة السياحية التونسية عبر عرض مطويات ومواد إشهارية موجهة للزوار، فضلا عن تنظيم سهرة فنية أحياها عدد من الفنانين والموسيقيين التونسيين.

وتضمن البرنامج كذلك عرضا للأزياء التقليدية التونسية قدمته جمعية "روافد الفنون والثقافات"، سلط الضوء على عراقة وأصالة اللباس التقليدي التونسي وتنوعه بين مختلف جهات البلاد.

حضور رسمي ودبلوماسي

وشهد افتتاح التظاهرة حضور قنصل الجمهورية التونسية ببالارمو محمد علي محجوب، إلى جانب رئيس بلدية مونريالي وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي والمستشارين البلديين.

ويُعد يوم إفريقيا مناسبة سنوية تحتفل بها الدول الإفريقية يوم 25 ماي من كل عام، إحياء لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا سنة 1963، ويجسد قيم الوحدة والتضامن والتعاون بين شعوب القارة الإفريقية.
الجمعة 29 ماي 2026 | 12 ذو الحجة 1447
