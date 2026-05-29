أكد ممثل مركز النهوض بالصادرات بميلانو، انيس الباسطي أن أي شراكة صناعية تونسية إيطالية تتيح تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية تعادل أو تفوق 35 بالمائة في تونس، تفتح مباشرة نفاذا تفاضليا إلى الأسواق الإفريقية الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا"الكوميسا" والمنطقة الحرة القارية الإفريقية "زليكاف"وأوضح الباسطي، خلال ندوة مخصصة لتونس في اطار تظاهرة "افريسيليانا" انتظمت من 24 إلى 26 ماي 2026 بمدينة "مونريالي" في صقلية، أن هذا النفاذ يرتكز على آلية الإنتاج الصناعي المشترك الموجه للأسواق الإفريقية للاستفادة من الاتفاقيات المذكورة، مستعرضا الفرص المتاحة للمؤسسات التونسية والإيطالية في إطار الشراكة الثلاثية (تونس-إيطاليا-إفريقيا جنوب الصحراء).وقد جاءت هذه التصريحات خلال تظاهرة اقتصادية وثقافية أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا وتحت إشراف قنصلية تونس بباليرمو ممثلة في القنصل محمد علي المحجوب.وشهدت الندوة تسليط الضوء على المزايا التفاضلية التي تجعل من تونس شريكا بارزا لإيطاليا، لاسيما ريادة الصادرات التونسية في تزويد السوق الإيطالية بتمور "دقلة النور"، والخرشوف الطازج، والطماطم المجففة وزيت الزيتون السائب.كما تميز اللقاء بمداخلة ممثل وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بميلانو حول مناخ الأعمال بتونس، إلى جانب تنظيم أجنحة للمنتجات الحرفية التونسية وعروض ثقافية بساحة بلدية مونريالي.خديجه