في إطار الاحتفال بـاليوم العالمي لمكافحة التدخين، نظّمت الإدارة الجهوية للصحة بسوسة مؤخرا بساحة المدن المتوأمة تظاهرة صحية وتحسيسية كبرى تحت شعار" سوسة تتنفّس من أجل جيل بدون تدخين"وتم بالمناسبة، تنظيم خيمة صحية مفتوحة للعموم،وحصص توعوية وتحسيسية حول مخاطر التدخين، إلى جانب حملات للتوعية بأهمية تبنّي نمط حياة صحيكما حضرت مختلف جمعيات المشي بولاية سوسة ،وساهمت بفعالية في إنجاح هذه التظاهرة من خلال نشر ثقافة المشي والرياضة ،والتحسيس بأهمية النشاط البدني في الوقاية من الأمراض وتعزيز نمط حياة صحي ومتوازنوتندرج هذه المبادرة في إطار دعم الجهود الوطنية للوقاية من التدخين وتعزيز ثقافة العيش السليم، خاصة لدى الأطفال والشبابيشار الى ان هذه التظاهرة انتظمت بالشراكة بين الإدارة الجهوية للصحة بسوسة ،والديوان الوطني للأسرة والعمران البشري،والهلال الأحمر التونسي بسوسة،وكلية الطب بسوسة،والمستشفى الجامعي فرحات حشاد،والمستشفى الجامعي سهلول، بالإضافة لعدد من مكوّنات المجتمع المدني،وجمعيات المشي