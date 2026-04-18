سليانة: بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص وإبقاء شخصين بحالة سراح وتحجير السفر عليهما في قضية تعلقت بفساد مالي واداري

AI Creation / صورة توضيحية
أفاد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي بأنّ قاضي التحقيق بالمحكمة أصدر مساء أمس الجمعة بطاقة إيداع بالسجن في حق 4 أشخاص (مسؤولان بوزارة الفلاحة و فلاحان) وإبقاء شخصين بحالة سراح (إطار بمندوبية الفلاحة وإطار بنكي) وتحجير السفر عليهما، وتحرير إنابة عدلية لمواصلة البحث في الموضوع، وذلك في قضية تعلّقت بفساد مالي واداري بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.

وبين القاسمي في تصريح اليوم السبت لصحفية "وات" أنّ الأبحاث تمّت اثر ورود معلومات على النيابة العمومية بسليانة مفادها وجود شبهة فساد في صفقة تابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وتم إعطاء الموضوع الأهمية اللازمة وتعهيد فرقة الأبحاث الاقتصادية والمالية بتونس للبحث في موضوع المشروع الفلاحي "بروفيتس".
وأشار القاسمي إلى أن الجرائم المنسوبة إليهم تعلقت بغسيل الأموال من قبل تنظيم أو وفاق والتهرب الضريبي وأخذ أموال باطلة من قبل موظف عمومي أو شبهه والإضرار بالإدارة من قبل موظف عمومي أو شبهه طبقا للفصول 92 و93 و 95 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال والفصول 101 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصول 95 و96 و 98 و 32 من مجلة الجزائية والمشاركة في ذلك.
يشار الى أنّ المشروع الفلاحي "بروفيتس" ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وانطلق تنفيذه منذ سنة 2021 إلى غاية سنة 2025 بمبالغ مالية هامة ومتفاوتة وهو مشروع يهدف إلى تحقيق التنمية المحلية في 35 عمادة جنوب الولاية في إطار صفقات تتعلق بشراء المواشي وتمكين الفلاحين من شراء الأعلاف، وقد فاز بالصفقتين شقيقان، وفق ذات المصدر.
