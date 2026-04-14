معرض للفنانة التشكيلية لطيفة المالكي "ريحة البلاد" من 18 افريل الى 2 ماي 2026 بالمركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت

Publié le Mardi 14 Avril 2026 - 18:35
      
يحتضن المركب الثقافي الشيخ ادريس ببنزرت معرض الفنون التشكيلية "ريحة البلاد" للفنانة لطيفة المالكي من 18 افريل إلى 2 ماي 2026.

ويجسد المعرض الشخصي للفنانة التشكيلية التونسية لطيفة المالكي، "ريحة البلاد" (رائحة الوطن في تعددها)، خصائص تجسد الأصالة التونسية وتتجلى، اساسا، في الاحتفاء بالتراث المادي واللامادي التونسي من خلال استحضار الذاكرة البصرية والموروث الثقافي الشعبي.


ويوثق المعرض عبر لوحاته (الوان وتقنيات) هذه الخصائص التي تميز البلاد التونسية من تراث معماري ومشاهد يومية تبرز العادات والتقاليد (اللباس التقليدي والوشم) والفلكلور التونسي (رقص شعبي) مع الجمع بين الاصالة والتاريخ.


يذكر ان رواق الفنون ببن عروس كان احتضن معرض ريحة البلاد من 19 ديسمبر 2025 الى جانفي 2026.
