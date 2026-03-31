نابل: تسليم 74 مسكنا اجتماعيا فرديا ببوعرقوب ضمن مشروع "سكن الرياض"

تمّ اليوم الثلاثاء، خلال موكب انتظم بمعتمدية بوعرقوب بولاية نابل، تسليم عقود انتفاع ب74 مسكنا اجتماعيا فرديا ضمن مشروع "سكن الرياض" المنجز، لمستحقيها من الأسر الضعيفة من بينها عائلات شهداء وجرحى المؤسستين الأمنية والعسكرية الراجعين بالنظر لمؤسسة فداء، وذلك في اطار الدعم الاجتماعي للأسر الضعيفة، حسب بلاغ لولاية نابل.وأفاد وزير التجهيز والإسكان، صلاح الزواري، لدى إشرافه على الموكب بحضور سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز علي صقر ووالية نابل هناء شوشواني ورئيس مؤسسة فداء احمد جعفر، بأن كلفة بناء وتهيئة مشروع "سكن الرياض"، الممول بالشراكة بين ميزانية الدولية والصندوق السعودي للتنمية، تناهز 4 ملايين دينار وبأنه يتضمن 74 مسكنا اجتماعيا فرديا تم تهيئتها على مقاسم فردية تتراوح مساحتها بين 155 و 240 متمرا مربعا.واكد الوزير أن ملفّ السكن الاجتماعي، يعدّ من أولويات الوزارة في اطار برنامج لتدخل الدولة في 13 ولاية خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية إضافة إلى انجاز 2700 مسكنا خلال سنة 2027 ضمن برنامج الكراء المملك وذلك في اطار استراتيجية الدولة الاجتماعية الداعمة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.وأوردت وكالة الأنباء السعودية من جهتها أن المرحلة الأولى من مشروع المساكن الممولة من الصندوق السعودي للتنمية الذي يتوزّع على عدد من ولايات الجمهورية يتضمن إنجاز 4715 مسكنا اجتماعيا بتمويل ميسر من الصندوق تبلغ قيمته 150 مليون دولار.وهنأ السفير السعودي لدى تونس عبد العزيز بن علي الصقر الأسر المستفيدة من مشروع "سكن الرياض" الهادف إلى توفير السكن اللائق للموطن التونسي مبرزا متابعة سفارة المملكة في تونس هذه المشاريع التي تخدم علاقات البلدين الشقيقين وتتطلع إلى مزيد التعاون المشترك بما يحقق الهدف المنشود منها.