سليانة : ازالة الثلوج بعدد من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمكثر بعد تساقط كميات من الثلوج

جهات تدخّلت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بسليانة، مساء اليوم الثلاثاء، بعدد من الطرقات المرقمة والمسالك الريفية بمعتمدية مكثر، لإزالة الثلوج وفتح الطرقات بعد أن سجّلت المنطقة تساقط كميات من الثلوج وفق المدير الجهوي للتجهيز و الإسكان، مهدي العوني.وبين في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التدخلات شملت إزالة الثلوج المتراكمة بالطريق الوطنية رقم 4 وعلى الطريق الوطنية رقم 12 والطريق المحلية 727 وبمسلك بني حازم لافتا إلى أنه قد تم للغرض تسخير آلتين ماسحتين وآلة مخصصة لإزالة الثلوج.وأوضح أن حركة المرور بالطرقات المذكورة، صارت بعد انتهاء التدخلات المذكورة عادية ويمكن المرور بها.يذكر أن معتمديتي مكثر وكسرى شهدتا اليوم تساقط كميات متفاوتة من الثلوج فيما شهدت بقية معتمديات ولاية سليانة تساقط كميات هامة من الأمطار وسط انخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة.