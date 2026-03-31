وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: وفد من صندوق التنمية الصيني الإفريقي يعرب عن اهتمامه بعدة مشاريع استثمارية بتونس

تم اليوم الثلاثاء بمقر وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عرض أبرز مقومات تونس، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية وقطاع الابتكار، على وفد رفيع المستوى من صندوق التنمية الصيني-الإفريقي، وذلك في إطار مهمة استكشافية مخصصة لبحث فرص الاستثمار في تونس.وأفادت الوكالة أن الوفد ضمّ الممثل الرئيسي للصندوق لي شيباو، والمسؤولة يو تشينغ، والمسؤول بمكتب التمثيل المكلف بشمال وشرق إفريقيا فو هنغ. وقد استقبل المدير العام للوكالة، عمر بوزوادة، ممثلي الصندوق بحضور المديرة العامة المساعدة وعدد من مسؤولي الهياكل المعنية.وتناولت المباحثات الإصلاحات التي تم إطلاقها لتحسين مناخ الأعمال في تونس، والحوافز الجبائية الموجهة للمستثمرين، إضافة إلى آليات دعم التنمية الجهوية.كما أبرزت الوكالة الموقع الجيوستراتيجي المتميز لتونس، باعتبارها منصة حقيقية عند تقاطع أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب جودة رأس المال البشري والخبرة الوطنية، خاصة في القطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية. وتم كذلك التأكيد على فرص الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.وفي ختام الزيارة، عبّر وفد الصندوق عن اهتمامه بعدد من مشاريع الاستثمار في تونس، مؤكداً رغبته في توسيع آفاق التعاون الثنائي.ويُذكر أن صندوق التنمية الصيني-الإفريقي، الذي أُنشئ سنة 2007 من قبل بنك التنمية الصيني، يهدف إلى دعم الشركات الصينية في إفريقيا من خلال الاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية، والفلاحة، والمناطق الصناعية، والتعاون في مجال القدرات الإنتاجية، بما يساهم في تنمية الاقتصادات المحلية وتعزيز العلاقات الصينية الإفريقية.