ترامب: العملية ضد إيران لن تطول ومضيق هرمز سيفتح تلقائيا

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لن نطيل البقاء هناك.. لن نضطر للبقاء هناك طويلا - ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به لقمع قدراتهم الهجومية، أيا كانت المتبقية لديهم".وأضاف أن إيران لم يعد لديها "أي قوة متبقية"، مشيرا إلى أن المضيق سيفتح تلقائياً بعد الحرب، قائلا: "ولتذهب الدول التي تستخدم المضيق وتفتحه".من جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة "الجزيرة" من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العملية العسكرية، مؤكدا أن المضيق سيكون مفتوحاً في كل الأحوال "إما بموافقة طهران، أو بمشاركة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة".وأشار روبيو إلى أن أهداف واشنطن في إيران واضحة وستتحقق "في غضون أسابيع، وليس أشهر".يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة حول العالم.