Babnet   Latest update 19:52 Tunis

ترامب: العملية ضد إيران لن تطول ومضيق هرمز سيفتح تلقائيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cc0693d6f5b5.06363376_mehjiqkfnolpg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 18:37 قراءة: 0 د, 55 ث
      
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب ضد إيران لن تطول، معربا عن اعتقاده بأن مضيق هرمز سيفتح "تلقائيا" بعد انتهاء العملية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لن نطيل البقاء هناك.. لن نضطر للبقاء هناك طويلا - ومع ذلك لا يزال هناك الكثير للقيام به لقمع قدراتهم الهجومية، أيا كانت المتبقية لديهم".


وأضاف أن إيران لم يعد لديها "أي قوة متبقية"، مشيرا إلى أن المضيق سيفتح تلقائياً بعد الحرب، قائلا: "ولتذهب الدول التي تستخدم المضيق وتفتحه".


من جانبه، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في مقابلة مع قناة "الجزيرة" من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" إذا حاولت إغلاق مضيق هرمز بعد انتهاء العملية العسكرية، مؤكدا أن المضيق سيكون مفتوحاً في كل الأحوال "إما بموافقة طهران، أو بمشاركة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة".

وأشار روبيو إلى أن أهداف واشنطن في إيران واضحة وستتحقق "في غضون أسابيع، وليس أشهر".

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات، وإغلاق فعلي لمضيق هرمز، طريق الإمداد الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الطاقة حول العالم.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326560

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet16°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 24522,2
  • (31/03)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38539 DT
  • (31/03)
  • 1 $ = 2,94215 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>