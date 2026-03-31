النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين تدعو الى حوار وطني حول مستقبل المركز الوطني للسينما والصورة

عبرت النقابة المستقلة للمخرجين المنتجين في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء ما تم تداوله من اخبار بخصوص إمكانية غلق المركز الوطني للسينما والصورة (CNCI)، مؤكدة أنه مكسب وطني أساسي لدعم وتطوير السينما التونسية.

واكدت النقابة رفض أي قرارات أحادية لا تستند إلى التشاور مع الفاعلين في القطاع، معتبرة أن الحوكمة التشاركية هي الضمانة لاستمرارية المؤسسات الثقافية، وفق ما ورد في البلاغ.


ودعت إلى التمسك بالمركز وفتح حوار وطني شامل قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية، إلى جانب توفير الإمكانيات الضرورية لتمكينه من أداء دوره، وإجراء تقييم موضوعي لأدائه ووضع خطة إصلاح واضحة، مشيرة الى أهمية تشريك المهنيين في صياغة الإصلاحات لضمان نجاعتها.



