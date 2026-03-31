Babnet   Latest update 21:36 Tunis

المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يشارك في ندوة اشغال تقرير التنمية العربية حول "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cbfae8e83e83.97689319_gejflqmohkinp.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 20:37 قراءة: 0 د, 37 ث
      
يشارك المعهد التونسي للقدرة للتنافسية والدراسات الكمية، الخميس 2 أفريل 2026 في الندوة الافتراضية التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط بالكويت الخاصة بالإصدار التاسع من تقرير التنمية العربية تحت عنوان "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي".

وتهدف هذه الندوة، التي يشارك في تنظيمها كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بمصر والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تفرضها التحولات البيئية والرقمية المتسارعة على القوى العاملة في المنطقة العربية.


ويستعرض المشاركون نتائج التقرير التي ترصد أثر التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر في خلق وظائف جديدة ومستدامة، بالتوازي مع التغيرات الهيكلية التي يفرضها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى جاهزية أسواق العمل العربية لمواكبة هذه التحولات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326554

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet16°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-9
10°-6
14°-9
18°-11
18°-11
  • Avoirs en devises 24522,2
  • (31/03)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,38539 DT
  • (31/03)
  • 1 $ = 2,94215 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>