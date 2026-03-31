المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية يشارك في ندوة اشغال تقرير التنمية العربية حول "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي"

يشارك المعهد التونسي للقدرة للتنافسية والدراسات الكمية، الخميس 2 أفريل 2026 في الندوة الافتراضية التي ينظمها المعهد العربي للتخطيط بالكويت الخاصة بالإصدار التاسع من تقرير التنمية العربية تحت عنوان "مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي".وتهدف هذه الندوة، التي يشارك في تنظيمها كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت ومعهد التخطيط القومي بمصر والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، إلى تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تفرضها التحولات البيئية والرقمية المتسارعة على القوى العاملة في المنطقة العربية.ويستعرض المشاركون نتائج التقرير التي ترصد أثر التوجهات نحو الاقتصاد الأخضر في خلق وظائف جديدة ومستدامة، بالتوازي مع التغيرات الهيكلية التي يفرضها اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدى جاهزية أسواق العمل العربية لمواكبة هذه التحولات.