Babnet   Latest update 16:57 Tunis

أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e7359662c6d22.53911504_lghkepfmnjqio.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 16:15
      
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد خريجي التعليم العالي المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل يتجاوز 130 ألف طالب شغل، وذلك وفق آخر تحيين للمنظومة المعلوماتية لـالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتاريخ 20 فيفري 2026.

اختصاصات العلوم والتقنية في الصدارة

وأظهرت المعطيات أن خريجي:

* العلوم والتقنية يتصدرون القائمة بنسبة 39.4%

* التصرف والحقوق بنسبة 30.3%
* الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 24.1%

أغلب العاطلين من دفعات قديمة

وبيّنت الإحصائيات أن أكثر من 90% من المسجلين هم من خريجي سنة 2021 وما قبلها، أي ما يعادل نحو 117 ألف طالب شغل، مقابل 3.5% فقط من خريجي سنة 2025.

توزيع عمري لافت

من حيث الفئات العمرية:

* الفئة بين 30 و40 سنة تمثل 44.9%
* الفئة بين 40 و50 سنة تمثل 42%

هيمنة شهادات الإجازة

أما على مستوى الشهادات:

* الحاصلون على الإجازة والأستاذية: 73%
* التقنيون: 12%
* حاملو شهادات المرحلة الثالثة: 10%

كما تضم قائمة الباحثين عن شغل:

* 3891 مهندسًا
* 110 حاملي شهادة دكتوراه

معطيات قابلة للتحيين

وأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تندرج ضمن التحيين الدوري لقائمات طالبي الشغل، مشيرة إلى أن عدد المسجلين يبقى متغيرًا وفق تدفق الخريجين الجدد وعمليات الإدماج والتشغيل.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326540

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet15°
11° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
15°-10
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>