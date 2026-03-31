أكثر من 130 ألف خريج تعليم عالٍ مسجلون بمكاتب التشغيل وغالبيتهم من دفعات ما قبل 2021
كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني أن عدد خريجي التعليم العالي المسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل يتجاوز 130 ألف طالب شغل، وذلك وفق آخر تحيين للمنظومة المعلوماتية لـالوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل بتاريخ 20 فيفري 2026.
اختصاصات العلوم والتقنية في الصدارةوأظهرت المعطيات أن خريجي:
* العلوم والتقنية يتصدرون القائمة بنسبة 39.4%
* التصرف والحقوق بنسبة 30.3%
* الآداب والعلوم الإنسانية بنسبة 24.1%
أغلب العاطلين من دفعات قديمةوبيّنت الإحصائيات أن أكثر من 90% من المسجلين هم من خريجي سنة 2021 وما قبلها، أي ما يعادل نحو 117 ألف طالب شغل، مقابل 3.5% فقط من خريجي سنة 2025.
توزيع عمري لافتمن حيث الفئات العمرية:
* الفئة بين 30 و40 سنة تمثل 44.9%
* الفئة بين 40 و50 سنة تمثل 42%
هيمنة شهادات الإجازةأما على مستوى الشهادات:
* الحاصلون على الإجازة والأستاذية: 73%
* التقنيون: 12%
* حاملو شهادات المرحلة الثالثة: 10%
كما تضم قائمة الباحثين عن شغل:
* 3891 مهندسًا
* 110 حاملي شهادة دكتوراه
معطيات قابلة للتحيينوأكدت الوزارة أن هذه الأرقام تندرج ضمن التحيين الدوري لقائمات طالبي الشغل، مشيرة إلى أن عدد المسجلين يبقى متغيرًا وفق تدفق الخريجين الجدد وعمليات الإدماج والتشغيل.
