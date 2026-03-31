جندوبة: تعليق الدروس بمعتمدية عين دراهم توقيّا من تداعيات التقلّبات المناخيّة

قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة تعليق الدروس بكافة المؤسسات التربوية ومراكز التكوين ومحاضن اطفال ومراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمعتمدية عين دراهم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك على خلفية التحذيرات الصادرة عن مصالح الرصد الجوي وتوقيا من تداعيات التقلّبات المناخيّة، وفق بلاغ صادر عن اللجنة.ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت الجهة، في الأيام القليلة الفارطة وخلال الليلة الليلة الفاصلة بين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، هطول كميات هامة من الامطار تسبّبت في فيضان جزئي لبعض الأودية والمجاري، وتوقيا من مخاطر المحتملة للسيول، وفق ما أكده عضو من اللجنة لصحفي "وات".وفي سياق متّصل، شرعت مصالح الادارة العامة للسدود في "تنفيس" جزئي لسدّ بني مطير وذلك بعد أن تجاوزت نسبة امتلائه 100 بالمائة، وسماع متساكني مدينة بني مطير لصفارات الإنذار تمهيدا لهذا الإجراء، وفق ما أكّده عدد منهم لـ"وات".يشار إلى أن التساقطات المطرية متواصلة بشكل متفاوت بين مختلف مناطق الجهة في وقت تؤكد فيه مصالح المعهد الوطني للرصد الجوي استمرار التقليات الجويّة الى موفى الأسبوع الجاري، بما يعزّز مخزون السدود، وحاجة المزروعات الشتوية والربيعية وفي مقدمتها الزراعات الكبرى.