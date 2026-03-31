المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة

تنظم، الجمعية التونسية لطب العيون، فعاليات المؤتمر 43 لطب العيون، الذي سيخصص لموضوع "الحالات الاستعجالية غير الرضحية في طب العيون"، وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة.ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الأطباء ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال طب العيون، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.وسيتضمن برنامج المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة نخبة من الأطباء المختصين والخبراء في مجال طب وجراحة العيون من تونس وخارجها، سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة والورشات التطبيقية والعروض لأحدث الأبحاث والدراسات الى جانب جلسات نقاش تفاعلية بين الخبراء والمشاركين.ويشرف على تنظيم هذا المؤتمر مكتب الجمعية إلى جانب فريق متكامل من الكفاءات الطبية، حيث تم تكليف عدد من الأعضاء بمهام التنسيق العلمي والتكوين المستمر والتواصل، لضمان نجاح هذه التظاهرة العلمية.ودعت الجمعية كافة الأطباء والمختصين والمهتمين بمجال طب العيون إلى المشاركة المكثفة في هذا الموعد العلمي الذي يمثل فرصة متميزة للتكوين والتشبيك والاطلاع على أحدث المستجدات في الاختصاص.رصد-