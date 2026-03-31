Babnet   Latest update 13:47 Tunis

المؤتمر 43 لطب العيون من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69cbb16e4d8f70.56915319_fmekqoijgplnh.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 13:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
تنظم، الجمعية التونسية لطب العيون، فعاليات المؤتمر 43 لطب العيون، الذي سيخصص لموضوع "الحالات الاستعجالية غير الرضحية في طب العيون"، وذلك من 9 إلى 11 أفريل 2026، بالعاصمة.

ويهدف هذا الحدث إلى تعزيز تبادل الخبرات بين الأطباء ومواكبة أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال طب العيون، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.


وسيتضمن برنامج المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة نخبة من الأطباء المختصين والخبراء في مجال طب وجراحة العيون من تونس وخارجها، سلسلة من المحاضرات العلمية المتخصصة والورشات التطبيقية والعروض لأحدث الأبحاث والدراسات الى جانب جلسات نقاش تفاعلية بين الخبراء والمشاركين.


ويشرف على تنظيم هذا المؤتمر مكتب الجمعية إلى جانب فريق متكامل من الكفاءات الطبية، حيث تم تكليف عدد من الأعضاء بمهام التنسيق العلمي والتكوين المستمر والتواصل، لضمان نجاح هذه التظاهرة العلمية.

ودعت الجمعية كافة الأطباء والمختصين والمهتمين بمجال طب العيون إلى المشاركة المكثفة في هذا الموعد العلمي الذي يمثل فرصة متميزة للتكوين والتشبيك والاطلاع على أحدث المستجدات في الاختصاص.

رصد-
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326526

babnet

كل الأخبار...

saved articles
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-10
11°-9
15°-10
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>