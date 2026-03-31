Babnet   Latest update 14:47 Tunis

وزير التربية يؤكد ان تأهيل البنية التحتية للمؤسسات التربوية من آليات تحسين جودة التعليم وتحقيق استقرار الأسرة التربوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c2477463709.96446504_hpjimoqglefnk.jpg>
Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 14:31
      
متابعة - أكد وزير التربية نور الدين النوري، أن الوزارة مستمرة في إنجاز صيانة وتهيئة المؤسسات التربوية وإعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس والمعاهد بولاية سوسة، وذلك في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الفضاءات التعليمية وضمان ظروف ملائمة للتدريس والتعلّم في مختلف الجهات، عبر رصد الاعتمادات اللازمة وتعزيز التنسيق بين السلط الجهوية والمركزية.

وبيّن نور الدين النوري في تصريح اعلامي على هامش الزيارة التي يؤديها اليوم الثلاثاء لعدد من المؤسسات التربوية بولاية سوسة أن هذا التوجه لا يندرج ضمن تدخلات ظرفية أو معالجات محدودة، بل يأتي في سياق إصلاح هيكلي للمنظومة التربوية يضع البنية التحتية في صلب أولوياته، باعتبارها شرطا أساسيا لتحسين جودة التعليم ودعم استقرار الأسرة التربوية.


وأكد وزير التربية أن نسق الإنجاز يشهد تطورا ملحوظا، مدفوعا بإرادة سياسية واضحة تعمل على إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها لافتا الى ان الوزارة تعتمد في هذا المسار مقاربة متكاملة تقوم على التشخيص الدقيق لمختلف الإشكاليات، وتحيين المعطيات بصفة مستمرة، بما يسمح بضبط الأولويات والتدخل الناجع وفق الحاجيات الحقيقية للمؤسسات التربوية في إطار تشاركي على المستويين الجهوي والمركزي، بما يضمن التنسيق المحكم وتسريع نسق الإنجاز وتجاوز الصعوبات الإجرائية والفنية التي قد تعترض تقدم الأشغال.


وفي سياق متصل، ثمّن وزير التربية المبادرات المدنية التي تعكس حسّا عاليا من المسؤولية المجتمعية، من خلال مساهمة بعض المواطنين في دعم جهود الدولة في مجال تحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية معتبرا أن مثل هذه المبادرات تمثل رافدا مهما للعمل العمومي، وتؤكد أن إصلاح المدرسة هو شأن جماعي يستوجب تضافر جهود جميع الأطراف.

وشدد النوري على أن الوزارة تواصل عملها بشكل دؤوب لفضّ مختلف الإشكاليات المرتبطة بالبنية التحتية، عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية، ومتابعة تقدم المشاريع، والعمل على إزالة كل العراقيل التي قد تؤثر على نسق التنفيذ.


وزير التربية يتابع تقدم انجاز مشاريع صيانة وتهيئة بعدد من المؤسسات التعليمية بسوسة

أدى وزير التربية نور الدين النوري صباح اليوم الثلاثاء زيارة الى ولاية سوسة لتفقد ومتابعة تقدم إنجاز مشاريع تربوية بعدد من المؤسسات
التعليمية بالجهة والاطلاع على واقع البنية التحتية بهذه المؤسسات وحاجياتها بهدف تعزيز ظروف العمل التربوي بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ملائمة للتلاميذ والإطار التربوي حسب بلاغ وزارة التربية.

وكانت أولى هذه الزيارات الى معهد عثمان الشطي بمدينة مساكن حيث أشرف على موكب تحية العلم وتفقد بعض مكونات المعهد وعاين بالمناسبة انطلاق أشغال الصيانة والتهيئة بهذه المؤسسة التربوية وذلك في اطار حرص وزارة التربية على تطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ودعم جودة التعليم.

وتشمل هذه الزيارة كذلك بعض المدارس الابتدائية والاعداديات والمعاهد الثانوية من بينها بالخصوص المدرسة الابتدائية الكنائس، المدرسة الابتدائية الشرائشير، المدرسة الابتدائية علي بلحاج، المدرسة الابتدائية حي الزهور، المدرسة الإعدادية النور، المدرسة الابتدائية كدية مالك، معهد المكفوفين، المدرسة الابتدائية ابن خلدون، المدرسة الابتدائية الغزالي، معهد الجوهرة، معهد حمام سوسة 01، المدرسة الابتدائية الطيبية والرمانية، معهد سالم بن حميدة، معهد علي بورقيبة، والمدرسة الإعدادية بالقلعة الكبرى.

وتتواصل زيارة وزير التربية على مدار اليوم، لاعطاء اشارة انطلاق احداث بعض الاقسام او المؤسسات التربوية بالجهة بما من شأنه ان يساهم في توفير الظروف الملائمة للعمل التربوي والتعلّم الجيد.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326525

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 31 مارس 2026 | 12 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:11
18:43
15:56
12:30
06:07
04:39
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet17°
17° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-10
11°-9
14°-9
17°-10
18°-11
  • Avoirs en devises 25182,4
  • (30/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39023 DT
  • (30/03)
  • 1 $ = 2,93133 DT
  • Solde Compte du Trésor     (30/03)     2718,8 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (30/03)   28375 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>