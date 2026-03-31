الرابطة الثانية: لطفي الجبالي يخلف هشام السويسي في تدريب اتحاد تطاوين

أعلن الاتحاد الرياضي بتطاوين، الناشط في المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم أمس الاثنين عن تعيين لطفي الجبالي مدربا جديدا لفريق الأكابر خلفا لهشام السويسي.ويأتي قرار الاستغناء عن السويسي عقب الهزيمة خلال الجولة المنقضية للبطولة امام الامل الرياضي بحمام سوسة، في المباراة التي اقيمت يوم الاحد بملعب بو علي الحوار بحمام سوسة، والتي تزامنت مع انتصار نادي حمام الانف على كوكب عقارب 1-0، ليتراجع اتحاد تطاوين الى المركز الثالث في جدول الترتيب.وسيخوض لطفي الجبالي تجربته التدريبية الثانية ببطولة الرابطة المحترفة الثانية خلال الموسم الجاري، اثر تجربة سابقة مع الملعب القابسي الناشط في المجموعة الثانية.ولحساب الجولة الحادية والعشرين للبطولة، يستقبل زملاء هارون العياري الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة يوم الاحد 5 افريل القادم بملعب نجيب الخطاب بتطاوين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.