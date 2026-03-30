أفادت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والإستخلاص في بلاغ صادر عنها، الإثنين،أنّ يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026 بالنسبة إلى أصحاب السيارات ذات الأرقام الفردية.كما يمكن خلاص هذا المعلوم عن بعد عبر الموقع الإلكتروني:ولايستوجب الخلاص عن بعد أيّ إجراء إضافي بالقباضات المالية، كما يعتبر الوصل المستخرج من موقع الواب إثبات لعملية الخلاص.ويتعيّن على أصحاب السيارات قبل خلاص معلوم الجولان التثبت من مخالفات الرادار الآلي ومن وضعياتهم الجبائية بالنسبة إلى أصحاب المعرفات الجبائية ومن وضعياتهم إزاء المخالفات المرورية عبر الموقع الإلكتروني:amendes.finances.gov.tnوبالإمكان الإتصال بمركز النداء على الرقم 81100700 بالنسبة إلى المخالفات العادية.