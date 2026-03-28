إحالة مقاول بناءات على القضاء في قضية فساد مالي وحفظ التهم ضد مسؤولين بنكيين
قررت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة مقاول بناءات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمته من أجل تهم فساد مالي.
وتتعلق التهم بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، إلى جانب الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب القانونية المعمول بها لتحقيق منافع غير مشروعة.
في المقابل، أقرت دائرة الاتهام الحفظ في حق نائب سابق لمحافظ البنك المركزي وأربعة إطارات بنكية سابقين بأحد البنوك العمومية، وذلك لعدم توفّر مؤاخذة جزائية في شأنهم.
وتعود أطوار القضية إلى قروض بنكية تحصّل عليها المقاول المعني، دون احترام التراتيب القانونية، خاصة في ما يتعلق بـالضمانات ونسب الفائدة.
