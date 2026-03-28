مهرجان "الصوليست" الدولي: مارسيل خليفة وغوكسال باكتاغير ضيفا شرف حفل الاختتام

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 19:55
      
تختتم يوم الأحد 29 مارس 2026 فعاليات الدورة الثامنة للمهرجان الدولي "الصوليست" (العازفون المنفردون)، وذلك من خلال حفل يقام على الساعة الثامنة والنصف مساء بالمركز الثقافي للشباب ببن عروس.

ويأتي هذا الحفل تحت شعار "تونس، تناغم الشرق والغرب"، ليتوج أسبوعا حافلا بالأنشطة التي جمعت بين التكوين والتبادل الفني، في تظاهرة كرست جسور التواصل بين مختلف التجارب الموسيقية.


ويضفي على السهرة حضور ضيفي شرف بارزين، هما عازف القانون التركي Goksel Baktagir، وأحد أبرز رموز الأغنية الملتزمة في العالم العربي، الفنان اللبناني مارسيل خليفة، بما يعزز البعد الفني والرمزي لهذه الأمسية التي تقام بهدف التلاقي وتبادل الخبرات بين الثقافات الموسيقية الشرقية والغربية.


كما سيشهد الحفل مشاركة نخبة من الفنانين ذوي الصيت العالمي، من بينهم عازفة العود الإيرانية أفين أحمدي، ومغني الأوبرا Daniel Prunaru Reagan، إلى جانب عازف العود التونسي سيف بالنية، والعازفة الشابة المتألقة غالية بن حليمة.

وكانت هذه الدورة، التي نظمتها جمعية "الصوليست" من 23 إلى 28 مارس 2026، قد قدمت برنامجا ثريا جمع بين الماستر كلاس، والندوات، والمسابقات، بمشاركة موسيقيين شبان قدموا من مختلف أنحاء العالم، في إطار دعم المواهب الصاعدة وتعزيز التبادل الثقافي.
