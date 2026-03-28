Babnet   Latest update 19:16 Tunis

واقع وآفاق التعاون الثنائي محور محادثة هاتفية بين وزير الخارجية والأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c80cab83cea8.53125567_kpgfomjlqinhe.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 18:14 قراءة: 1 د, 10 ث
      
تناولت المحادثة الهاتفية، التي جرت اليوم السبت بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) "وامكيلي ميني"، واقع وآفاق التعاون بين تونس والأمانة العامة، في إطار دعم الاندماج الاقتصادي للقارة وتعزيز التبادل التجاري بين دولها.

وذكّر الوزير خلال المحادثة، بأن تونس كانت من أول الدول الافريقية التي صادقت على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وكذلك من أول الدول المبادرة بتنفيذها، مجددا في هذا الصدد، التزام تونس بمواصلة دعم هذه المؤسسة الأفريقية الحديثة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي في افريقيا.


كما استعرض النفطي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، أهم المشاريع التي تقدمت بها تونس في إطار المنطقة القارية من أجل دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتطلعها إلى المضي قُدما في بحث السبل الكفيلة بتنفيذ هذه المشاريع.


وأكد في هذا الإطار، الحرص على دعم حضور الكفاءات التونسية داخل الأمانة العامة للمنطقة، لمواصلة الإسهام في بناء القدرات والمهارات الأفريقية، في سياق التعاون بين الأمانة العامة والدول الأطراف، مشدّدا على ضرورة ايجاد الصيغ الكفيلة بإرساء تعاون مثمر بين المنطقة و"مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة" الذي تحتضن تونس مقره، قصد تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المركز.

من جهته، عبّر الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، عن تقديره للدعم التونسي ولمستوى التعاون القائم بينها وبين الأمانة العامة للمنطقة، مؤكدا حرصه على مواصلة التعاون المشترك، والمضيّ قدما في بحث سبل تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها تونس لدعم التعاون الاقتصادي في إطار المنطقة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326370

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-9
18°-8
16°-8
16°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monétaires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>