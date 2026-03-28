واقع وآفاق التعاون الثنائي محور محادثة هاتفية بين وزير الخارجية والأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية

تناولت المحادثة الهاتفية، التي جرت اليوم السبت بين وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، والأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF) "وامكيلي ميني"، واقع وآفاق التعاون بين تونس والأمانة العامة، في إطار دعم الاندماج الاقتصادي للقارة وتعزيز التبادل التجاري بين دولها.وذكّر الوزير خلال المحادثة، بأن تونس كانت من أول الدول الافريقية التي صادقت على الاتفاقية المنشئة لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وكذلك من أول الدول المبادرة بتنفيذها، مجددا في هذا الصدد، التزام تونس بمواصلة دعم هذه المؤسسة الأفريقية الحديثة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاندماج الاقتصادي في افريقيا.كما استعرض النفطي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، أهم المشاريع التي تقدمت بها تونس في إطار المنطقة القارية من أجل دعم الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتطلعها إلى المضي قُدما في بحث السبل الكفيلة بتنفيذ هذه المشاريع.وأكد في هذا الإطار، الحرص على دعم حضور الكفاءات التونسية داخل الأمانة العامة للمنطقة، لمواصلة الإسهام في بناء القدرات والمهارات الأفريقية، في سياق التعاون بين الأمانة العامة والدول الأطراف، مشدّدا على ضرورة ايجاد الصيغ الكفيلة بإرساء تعاون مثمر بين المنطقة و"مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة" الذي تحتضن تونس مقره، قصد تحقيق الاستفادة القصوى من هذا المركز.من جهته، عبّر الأمين العام لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، عن تقديره للدعم التونسي ولمستوى التعاون القائم بينها وبين الأمانة العامة للمنطقة، مؤكدا حرصه على مواصلة التعاون المشترك، والمضيّ قدما في بحث سبل تنفيذ المشاريع التي تقدمت بها تونس لدعم التعاون الاقتصادي في إطار المنطقة.