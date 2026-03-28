مصممون وحرفيون يعرضون تصاميم مبتكرة تعزز صورة زيت الزيتون التونسي، في صالون الابتكار في الصناعات التقليدية بالكرم

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 20:08
      
ينظّم مشروع "تونس المبدعة"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تونس، معرضًا خاصًا لتعزيز وتثمين زيت الزيتون التونسي من خلال الصناعات والحرف اليدوية والتصميم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية والاربعين لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية، الذي افتتح، الجمعة 27 مارس، بقصر المعارض بالكـرم (الضاحية الشمالية لتونس)، ويتواصل إلى 5 أفريل 2026.

ويعرض المصممون، في رواق من الصالون، أكثر من 30 قارورة زيت زيتون تونسي، صممت بطرق مبتكرة بالتعاون بين مصممين وحرفيين تونسيين. وتُظهر أعمالهم كيف يمكن لمزج المهارات الحرفية التقليدية والتصميم المعاصر أن يعزز القيمة الجمالية والثقافية والتجارية لزيت الزيتون التونسي.


ووفق منظمي المعرض، فإن هذه الفعالية التي تم تنفيذها أيضا بالتعاون مع المركز التقني للتغليف والتعبئة ومركز النهوض بالصادرات والتحالف التونسي للمصممين، تجسد حرفية متجددة قادرة على الابتكار وخلق فرص اقتصادية وإبداعية جديدة لهذا المنتوج التونسي الذي ما انفك يلاقي رواجا في الاسواق العالمية.


يذكر أن مشروع "تونس المبدعة"، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية والممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ، ضمن برنامج "تونس وجهتنا"، يهدف إلى مرافقة الحرفيين، في مبادرات تحديث تصاميمهم وتطوير نفاذهم للأسواق.


