دورة السنيغال المفتوحة للجيدو: المنتخب التونسي للأواسط يحرز فضية وبرونزييتن

أحرز المنتخب التونسي للجيدو في صنف الأواسط ميدالية فضية وبرونزيتين خلال مشاركته في الدورة الدولية المفتوحة بالسينغال التي أقيمت يومي 27 و28 مارس الجاري.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريقل الياس العرفاوي في وزن أقل من 73 كلغ فيما حملت البرونزيتين توقيع إلياس زقطة في وزن أقل من 66 كلغ و رنيم بن سليمان في وزن أقل من 70 كلغ.

وعلى ضوء النتيجة الحاصلة احتل المنتخب التونسي المركز السادس في جدول الترتيب خلف السينغال و كندا والمغرب والبورندي والكاميرون.
