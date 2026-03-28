Babnet   Latest update 19:16 Tunis

"قرية كورب" .. صالون للتشغيل يختتم فعالياته بتوفير 1000 فرصة عمل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c809e216fca5.91347754_hkfnpqoiljmeg.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 18:02
      
أعلن مركز "كورب" (CORP)، التابع للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، عن توفير 1000 فرصة عمل لفائدة الباحثين عن شغل عبر تنظيم مقابلات مباشرة بين المترشحين والمؤسسات، على هامش الدورة الأولى لصالون التشغيل الخاص به "قرية كورب" الذي انتظم، اليوم السبت بالعاصمة، في مبادرة عملية تهدف إلى دفع التشغيل، وفق بلاغ للمركز.
  وشهد الصالون مشاركة واسعة من طالبي الشغل، إلى جانب حضور 52 مؤسسة تونسية وألمانية، من بينها 10 مؤسسات قدمت خصيصا من ألمانيا لإجراء عمليات انتداب مباشرة، فضلا عن مشاركة عدد من الفاعلين في مجال التشغيل الذين قدموا برامج مرافقة وإدماج مهني لفائدة الباحثين عن شغل من الشباب.
  وتم توزيع الصالون على فضاءات مخصصة للانتداب واللقاءات المباشرة بين المترشحين والمؤسسات والمنظمات وتبادل السير الذاتية، وفضاءات للنقاش احتضنت ندوات وورشات عمل حول رهانات سوق الشغل والفرص الدولية، إلى جانب ورشات المهارات الشخصية  التي أشرف عليها مختصون لتعزيز جاهزية الشباب للاندماج في سوق الشغل، فضلا عن فضاء مخصص للمقابلات لتسريع مسار الانتداب وتوسيع فرص التشغيل.

     وقالت أماني بوبكر مديرة  مركز "كورب" وخدمات الموارد البشرية بالغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، بأن الصالون "مثّل مرحلة جديدة في استراتيجيتة عمل الغرفة، تقوم على إرساء منظومة متكاملة قادرة على الربط الفعّال بين الكفاءات واحتياجات المؤسسات".
  ومن المنتظر أن ينظم مركز "كورب" يوم 26 سبتمبر 2026، تظاهرة بعنوان "مواهب كورب" بهدف تعزيز برامج المرافقة وآليات الانتداب.
ويُعدّ مركز كورب قسما تابعا للغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة ويعمل منذ 11 سنة على تعزيز تشغيل الشباب وتلبية احتياجات المؤسسات من الكفاءات، من خلال برامج تشمل إعادة التأهيل المهني، ومرافقة الاندماج في سوق الشغل، وتنظيم فعاليات خاصة بالتشغيل، إلى جانب دعم ريادة الأعمال.

خميس
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326367

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet16°
13° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-9
18°-8
16°-8
16°-8
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>