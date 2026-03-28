الرابطة الثانية (الجولة العشرون - الدفعة الاولى): النتائج والترتيب
دارت مساء السبت الدفعة الأولى من مباريات الجولة العشرين لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن تحيين في الترتيب داخل المجموعتين الأولى والثانية.
المجموعة الأولى: فوز ثمين لهلال مساكنالنتائج:
* نادي سبورتينغ بن عروس – هلال مساكن: 0-1
برنامج الأحد 29 مارس:
* النادي بحمام الأنف – كوكب عقارب
* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – جمعية مقرين
* أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين
* مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي
* بعث بوحجلة – اتحاد بوسالم
* محيط قرقنة – هلال الشابة
الترتيب:
1. أمل حمام سوسة – 39 ن
2. اتحاد تطاوين – 38 ن
3. نادي حمام الأنف – 37 ن
4. سكك الحديد الصفاقسي – 32 ن
5. هلال مساكن – 29 ن
6. سبورتينغ بن عروس – 27 ن
7. بعث بوحجلة – 25 ن
8. مكارم المهدية – 24 ن
9. جمعية مقرين – 22 ن
10. هلال الشابة – 20 ن
11. محيط قرقنة – 19 ن
12. كوكب عقارب – 17 ن
13. اتحاد بوسالم – 17 ن
14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن
المجموعة الثانية: القصرين يكتسح والمنافسة تتواصلنتائج السبت:
* القلعة الرياضية – مستقبل القصرين: 0-4
* سبورتينغ المكنين – تقدم ساقية الداير: 1-1
* أولمبيك سيدي بوزيد – هلال الرديف: 0-0
* قوافل قفصة – نسر جلمة: 2-1
برنامج الأحد 29 مارس:
* جمعية أريانة – اتحاد قصور الساف
* النادي القربي – جندوبة الرياضية
* أمل بوشمة – الملعب القابسي
الترتيب:
1. تقدم ساقية الداير – 43 ن
2. مستقبل القصرين – 37 ن
3. الملعب القابسي – 35 ن
4. اتحاد قصور الساف – 26 ن
5. جمعية أريانة – 26 ن
6. قوافل قفصة – 26 ن
7. جندوبة الرياضية – 25 ن
8. أمل بوشمة – 25 ن
9. النادي القربي – 24 ن
10. هلال الرديف – 24 ن
11. القلعة الرياضية – 23 ن
12. سبورتينغ المكنين – 21 ن
13. نسر جلمة – 21 ن
14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن
