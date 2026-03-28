الرابطة الثانية (الجولة العشرون - الدفعة الاولى): النتائج والترتيب

المجموعة الأولى: فوز ثمين لهلال مساكن





المجموعة الثانية: القصرين يكتسح والمنافسة تتواصل



دارت مساء السبت الدفعة الأولى من مبارياتلبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأسفرت عن تحيين في الترتيب داخل المجموعتين الأولى والثانية.* نادي سبورتينغ بن عروس – هلال مساكن:* النادي بحمام الأنف – كوكب عقارب* الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – جمعية مقرين* أمل حمام سوسة – اتحاد تطاوين* مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي* بعث بوحجلة – اتحاد بوسالم* محيط قرقنة – هلال الشابة1.– 39 ن2.– 38 ن3.– 37 ن4.– 32 ن5.– 29 ن6. سبورتينغ بن عروس – 27 ن7. بعث بوحجلة – 25 ن8. مكارم المهدية – 24 ن9. جمعية مقرين – 22 ن10. هلال الشابة – 20 ن11. محيط قرقنة – 19 ن12. كوكب عقارب – 17 ن13. اتحاد بوسالم – 17 ن14. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة – 14 ن* القلعة الرياضية – مستقبل القصرين:* سبورتينغ المكنين – تقدم ساقية الداير:* أولمبيك سيدي بوزيد – هلال الرديف:* قوافل قفصة – نسر جلمة:* جمعية أريانة – اتحاد قصور الساف* النادي القربي – جندوبة الرياضية* أمل بوشمة – الملعب القابسي1.– 43 ن2.– 37 ن3.– 35 ن4. اتحاد قصور الساف – 26 ن5. جمعية أريانة – 26 ن6. قوافل قفصة – 26 ن7. جندوبة الرياضية – 25 ن8. أمل بوشمة – 25 ن9. النادي القربي – 24 ن10. هلال الرديف – 24 ن11. القلعة الرياضية – 23 ن12. سبورتينغ المكنين – 21 ن13. نسر جلمة – 21 ن14. أولمبيك سيدي بوزيد – 14 ن