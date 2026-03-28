تم انتخاب مكرم بوزيد رئيسا جديدا للجامعة التونسية للدراجات، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية اليوم السبت، وفق ما أفاد به وكالة تونس افريقيا للأنباء الرئيس الجديد للجامعة.

وأوضح بوزيد أن قائمته كانت الوحيدة التي قدمت ترشحها لانتخابات الجامعة للفترة النيابية 2026-2028، مضيفا انه تمت خلال الجلسة المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.

وتتكون القائمة الفائزة من كل من مكرم بوزيد (رئيس) ومحمد الهادي بالحاج خليفة والعربي التوزري ولمياء شويقي ومصطفى بن موسى الاسعد قلمامي وملكة بوزيد وعبير خضر ومحمد أمين همامي وسمير سويسي وعاطف منجلي وأيمن شيحاوي (أعضاء).