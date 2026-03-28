كاس تونس: الترجي الرياضي يفوز على وداد الحامة 5-صفر ويكمل عقد الاندية المتاهلة الى ثمن النهائي

Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 15:47
      
اكمل الترجي الرياضي عقد الاندية المتاهلة الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026 و ذلك عقب فوزه مساء اليوم السبت على وداد الحامة بنتيجة 5-صفر ضمن المباراة المؤجلة لحساب الدور السادس عشر التي دارت بملعب الحامة الاصطناعي.
وجاءت خماسية الترجي الرياضي بفضل اشرف الجبري (15) و (26) و امان الله الهميذي (51) و (65) و صقر بوحوش (51) ضد مرماه.
وتسحب عملية القرعة الخاصة بالدور ثمن النهائي لكاس تونس غدا الاحد.
