وزير التجهيز يوصي بالتسريع في استصدار النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط

أوصى وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، بحسن التنسيق بين مختلف المتدخلين للتسريع في التأشير على النصوص التطبيقية لقانون للبنايات المتداعية للسقوط.ودعا الزواري، خلال جلسة عمل عقدها، امس الجمعة، في اطار دفع استصدار النصوص التطبيقية للقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط، الى إيلاء هذا الملف الأهمية القصوى مع العمل على برمجة ندوات ودورات تكوينية لفائدة البلديات لمزيد تفسير احكام هذا القانون الذي يندرج في اطار سياسة الدولة الاجتماعية الهادفة لتحسين ظروف عيش المواطنين.واستعرضت الجلسة الأهداف الأساسية للقانون والاجراءات التي ضبطها وآجالها الى جانب مشمولات مختلف الاطراف من مالكين وبلديات وسلط مركزية وجهوية. كما تم تقديم وشرح النصوص التطبيقية لقانون البنايات المتداعية للسقوط.وحضر الاجتماع المديرة العامة للشؤون العقارية والقانونية والنزاعات والرئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية والمدير العام للإسكان بالنيابة وثلة من إطارات الإدارات المعنية بالوزارة.