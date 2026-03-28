تونس: ارتفاع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 7% خلال جانفي 2026
سجّل إنتاج الكهرباء في تونس ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، ليبلغ حوالي 1600 جيغاواط/ساعة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.
كما شهد الإنتاج الموجّه إلى الاستهلاك المحلي زيادة بنسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة، في حين اعتمدت منظومة الإنتاج بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة 94 بالمائة في توليد الكهرباء.
وفي المقابل، سُجّل ارتفاع في واردات الكهرباء خاصة من الجزائر، حيث ساهمت في تغطية نحو 8 بالمائة من الحاجيات الوطنية.
تراجع إنتاج النفط وارتفاع سوائل الغازبلغ إنتاج النفط الخام حوالي 0.10 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
في المقابل، ارتفع إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى نحو 11.1 ألف طن مكافئ نفط.
ويواجه قطاع المحروقات في تونس تحديات هيكلية، من بينها تذبذب الأسعار العالمية والتداعيات الجيوسياسية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في عدد من الحقول.
تراجع طفيف في إنتاج الغاز وارتفاع الإتاوةأظهرت البيانات تسجيل تراجع في إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 1 بالمائة ليبلغ حوالي 0.10 مليون طن مكافئ نفط.
في المقابل، ارتفعت كميات الإتاوة الجملية بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 75 ألف طن مكافئ نفط، مع تسجيل استقرار نسبي في واردات الغاز الجزائري في حدود 243 ألف طن مكافئ نفط.
زيادة الطلب على الغاز والمحروقاتبلغ الطلب على الغاز الطبيعي حوالي 0.4 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، مدفوعا أساسا بزيادة الطلب لإنتاج الكهرباء بنسبة 12 بالمائة، والتي تمثل حوالي 46 بالمائة من إجمالي الطلب.
كما ارتفع استهلاك المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة، حيث سجّل:
* البنزين: +15 بالمائة
* الغازوال: +1 بالمائة
* كيروزان الطيران: +1 بالمائة
* فحم البترول: +3 بالمائة
* غاز البترول المسال: +5 بالمائة
