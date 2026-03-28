Babnet   Latest update 14:42 Tunis

تونس: ارتفاع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 7% خلال جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bb793abe92dc5.63676528_legnkjhpiqmfo.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 14:06
      
سجّل إنتاج الكهرباء في تونس ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال شهر جانفي 2026، ليبلغ حوالي 1600 جيغاواط/ساعة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، وفق بيانات المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

كما شهد الإنتاج الموجّه إلى الاستهلاك المحلي زيادة بنسبة 1 بالمائة خلال نفس الفترة، في حين اعتمدت منظومة الإنتاج بشكل شبه كلي على الغاز الطبيعي الذي ساهم بنسبة 94 بالمائة في توليد الكهرباء.


وفي المقابل، سُجّل ارتفاع في واردات الكهرباء خاصة من الجزائر، حيث ساهمت في تغطية نحو 8 بالمائة من الحاجيات الوطنية.


تراجع إنتاج النفط وارتفاع سوائل الغاز

بلغ إنتاج النفط الخام حوالي 0.10 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، مسجلا انخفاضا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.

في المقابل، ارتفع إنتاج سوائل الغاز (بما في ذلك إنتاج معمل قابس) بنسبة 3 بالمائة ليصل إلى نحو 11.1 ألف طن مكافئ نفط.

ويواجه قطاع المحروقات في تونس تحديات هيكلية، من بينها تذبذب الأسعار العالمية والتداعيات الجيوسياسية، إلى جانب التراجع الطبيعي للإنتاج في عدد من الحقول.

تراجع طفيف في إنتاج الغاز وارتفاع الإتاوة

أظهرت البيانات تسجيل تراجع في إنتاج الغاز التجاري الجاف بنسبة 1 بالمائة ليبلغ حوالي 0.10 مليون طن مكافئ نفط.

في المقابل، ارتفعت كميات الإتاوة الجملية بنسبة 31 بالمائة لتبلغ 75 ألف طن مكافئ نفط، مع تسجيل استقرار نسبي في واردات الغاز الجزائري في حدود 243 ألف طن مكافئ نفط.

زيادة الطلب على الغاز والمحروقات

بلغ الطلب على الغاز الطبيعي حوالي 0.4 مليون طن مكافئ نفط خلال جانفي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة، مدفوعا أساسا بزيادة الطلب لإنتاج الكهرباء بنسبة 12 بالمائة، والتي تمثل حوالي 46 بالمائة من إجمالي الطلب.

كما ارتفع استهلاك المواد البترولية بنسبة 6 بالمائة، حيث سجّل:

* البنزين: +15 بالمائة
* الغازوال: +1 بالمائة
* كيروزان الطيران: +1 بالمائة
* فحم البترول: +3 بالمائة
* غاز البترول المسال: +5 بالمائة
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326351

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-9
18°-8
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>