Babnet   Latest update 13:01 Tunis

انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c7c069b91c01.63485683_oqgmhjknliefp.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 12:48
      
شكل تبادل الخبرات ودراسة آخر التوصيات العلمية ذات التأثير المباشر على صحة المواطن أبرز محاور أشغال المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم التي انطلقت مساء أمس الجمعة بجزيرة جربة حسب ما أفاد به /وات/ رئيس القسم الجامعي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي بمدنين ومنسق المؤتمر سامي الميلوش
وأضاف سامي الميلوش في تصريح بالمناسبة ان الوقاية تعد أكبر سلاح فعّال أمام أمراض القلب والشرايين التي تمثل السبب الأول للوفايات في تونس وهو ما دفع الى إدراج مسألة الوقاية موضوعا للاهتمام والنقاش في أشغال المؤتمر.
  ولفت الى ان الوقاية أساليبها بسيطة لكنها ناجعة وفعاّلة قادرة على تجنّب التعكّرات وانقاذ المريض وخاصة الوقاية من عوامل الاختطار بمراقبة ضغط الدم واتباع نصائح الطبيب والحمية الصحية التي تتركز بالخصوص على التخفيف من الملح والسكري وعناصر أخرى ذات تأثير مباشر حسب تقديره.

واهتمت أشغال المؤتمر بالخصوص بتقديم مداخلات علمية يؤثثها خبراء تونسيون وأجانب وورشات تطبيقية حول التشخيص والوقاية مع التركيز على عوامل الاختطار على غرار ضغط الدم والسكري والسمنة والتدخين والحمية الصحية.
كما تم بالمناسبة تنظيم أمسية تحسيسية للوقاية من حالات الموت الفجئي التي تبلغ في تونس نحو 11 ألف حالة وهو ما جعل منظمو المؤتمر يقدمون ورشات حول السكتة القلبية والاسعافات الاولية والتدرب على تطبيقة مواطن منقذ لاعداد المواطن لانطلاقها.
واعتبر عدد من الاطباء المشاركين ان هذا المؤتمر يعد فرصة هامة لتبادل المعارف والتجارب والنقاش حول مسائل طبية مهمة من شأنها ان تثري معارف وتجربة الطبيب وتحسّن من تدخله بما يخدم صحة المواطن.

بر
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326346

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
15°-8
15°-6
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>