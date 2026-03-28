Babnet   Latest update 14:42 Tunis

تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c7bf4ad6b801.23075672_gqjniehokmflp.jpg>
Publié le Samedi 28 Mars 2026 - 13:14
      
تشارك تونس، بجناح وطني، في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل "كوسموبروف"، الذي ينتظم بمعرض بولونيا بايطاليا، من 26 الى 28 مارس الجاري.

وأوردت، قنصلية تونس ببولونيا، بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الصالون، يمثل منصة هامة لترويج المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية من مستحضرات تجميل وعطور ومنتجات العناية بالصحة صلب سلاسل القيمة العالمية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لفتح أسواق جديدة وتنويع الصادرات التونسية.


ويضم هذا المعرض مختلف قطاعات صناعة التجميل مما يوفر فرصة للمشاركين لإبراز الخبرة التونسية في مجال مستحضرات التجميل وبناء علاقات تجارية مع الفاعلين الاقتصاديين الايطاليين والاوروبيين.


وترتكز الشراكة بين تونس وايطاليا في مجال التجميل على أسس متينة من بينها تبادل الخبرات والمعرفة حيث تعتبر إيطاليا شريكا هاما في مجال الآلات والابتكار في الصناعات الكيميائية.

كما ترتكز على الجودة والقرب الجغرافي من خلال ما توفره تونس من مواد أولية عالية الجودة، على غرار الزيوت الأساسية، بما يتماشى مع معايير "صنع في إيطاليا"، وفق ذات المصدر.

وللاشارة فان قطاع مواد التجميل والعطورات بتونس يتكون من حوالي 800 مؤسسة تؤمن قرابة 7600 موطن شغل.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326344

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 28 مارس 2026 | 9 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:07
18:40
15:55
12:31
06:11
04:44
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet16°
16° Babnet
الــرياح:
8.75 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-7
16°-9
18°-8
16°-7
15°-6
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>