تونس تشارك في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل بمعرض بولونيا بايطاليا

تشارك تونس، بجناح وطني، في الدورة 57 للصالون الدولي لصناعات التجميل "كوسموبروف"، الذي ينتظم بمعرض بولونيا بايطاليا، من 26 الى 28 مارس الجاري.وأوردت، قنصلية تونس ببولونيا، بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الصالون، يمثل منصة هامة لترويج المنتجات التونسية ذات القيمة المضافة العالية من مستحضرات تجميل وعطور ومنتجات العناية بالصحة صلب سلاسل القيمة العالمية، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لفتح أسواق جديدة وتنويع الصادرات التونسية.ويضم هذا المعرض مختلف قطاعات صناعة التجميل مما يوفر فرصة للمشاركين لإبراز الخبرة التونسية في مجال مستحضرات التجميل وبناء علاقات تجارية مع الفاعلين الاقتصاديين الايطاليين والاوروبيين.وترتكز الشراكة بين تونس وايطاليا في مجال التجميل على أسس متينة من بينها تبادل الخبرات والمعرفة حيث تعتبر إيطاليا شريكا هاما في مجال الآلات والابتكار في الصناعات الكيميائية.كما ترتكز على الجودة والقرب الجغرافي من خلال ما توفره تونس من مواد أولية عالية الجودة، على غرار الزيوت الأساسية، بما يتماشى مع معايير "صنع في إيطاليا"، وفق ذات المصدر.وللاشارة فان قطاع مواد التجميل والعطورات بتونس يتكون من حوالي 800 مؤسسة تؤمن قرابة 7600 موطن شغل.