الهاكاثون الجامعي حول الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات يومي 18 و19 افريل 2026 بقصر العلوم بالمنستير
تنظم جامعة المنستير بالشراكة مع قصر العلوم بالمنستير، الهاكاثون الجامعي وذلك يومي 18 و19 أفريل المقبل
وتندرج هذه المبادرة التي تستهدف الطلبة المولعين بالتقنيات الحديثة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي
ويتمثل التحدي في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي يقوم بها فريق من الطلبة بتوجيهات من الخبراء ثم يقع بعد ذلك عرض هذه المشاريع أمام لجنة تحكيم
ويتضمن برنامج هذه المسابقة العمل الجماعي والتطوير المكثف والتوجيه والدعم باعتماد معايير تقييم تشمل الابتكار والجدوى التقنية والأثر وجودة العرض.
وتشمل المحاورالذكاء الاصطناعي والصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والمدن الذكية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والاستدامة.
ودعت جامعة المنستير الطلبة المولعين بهذه المسابقة الى المشاركة في الهاكاثون الجامعي لعرض أفكارهم والمساهمة في حدث رائد في مجال الابتكار في أجل أقصاه يوم 6 أفريل المقبل.
الهاكاثون الجامعي هو حدث ابتكاري مكثف يجمع الطلاب من تخصصات مختلفة (برمجة، تصميم، إدارة أعمال) للعمل معاً في فرق خلال فترة زمنية قصيرة (عادة 24-48 ساعة) لتطوير حلول تقنية أو أفكار إبداعية لمشكلات حقيقية، وغالباً ما يتم تتويج الفرق الفائزة بجوائز مالية أو فرصة لتطوير أفكارهم.
وتندرج هذه المبادرة التي تستهدف الطلبة المولعين بالتقنيات الحديثة ضمن جهود الجامعة لتعزيز الابتكار والذكاء الاصطناعي
ويتمثل التحدي في تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي يقوم بها فريق من الطلبة بتوجيهات من الخبراء ثم يقع بعد ذلك عرض هذه المشاريع أمام لجنة تحكيم
ويتضمن برنامج هذه المسابقة العمل الجماعي والتطوير المكثف والتوجيه والدعم باعتماد معايير تقييم تشمل الابتكار والجدوى التقنية والأثر وجودة العرض.
وتشمل المحاورالذكاء الاصطناعي والصناعة والصحة والتكنولوجيا الحيوية والمدن الذكية وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي والأمن السيبراني والاستدامة.
ودعت جامعة المنستير الطلبة المولعين بهذه المسابقة الى المشاركة في الهاكاثون الجامعي لعرض أفكارهم والمساهمة في حدث رائد في مجال الابتكار في أجل أقصاه يوم 6 أفريل المقبل.
الهاكاثون الجامعي هو حدث ابتكاري مكثف يجمع الطلاب من تخصصات مختلفة (برمجة، تصميم، إدارة أعمال) للعمل معاً في فرق خلال فترة زمنية قصيرة (عادة 24-48 ساعة) لتطوير حلول تقنية أو أفكار إبداعية لمشكلات حقيقية، وغالباً ما يتم تتويج الفرق الفائزة بجوائز مالية أو فرصة لتطوير أفكارهم.
