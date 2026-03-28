القبض على مقترف سلسلة من السرقات لمحلات تجارية بين حي النصر وباب الخضراء

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني , من إيقاف منحرف خطير اقترف سلسلة من السرقات استهدفت محلات تجارية بجهة حي النصر وباب الخضراء وأريانة وحي الزهور .وبعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 3 مناشير تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية من اجل السرقة والسلب .واعترف المتهم بخلع ونهب 6 محلات تجارية واقتراف عمليات نطر وسلب لهواتف جوالة من مخطات البنزبن بحي الزهور.وقد تم الإحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض لاحالته على القضاء.