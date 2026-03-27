Babnet   Latest update 20:01 Tunis

مائدة مستديرة لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس احتفالا باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69c6d218c05321.40721889_lmphqkenofigj.jpg>
Publié le Vendredi 27 Mars 2026 - 19:50
      
نظم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، أمس الخميس، مائدة مستديرة حول توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري والوضع الوطني، وذلك بمناسبة احياء اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري (يوم 21 مارس من كل سنة).

وسلّطت النقاشات الضوء على الإنجازات المحققة، والتحديات التي ما تزال قائمة، بما ساهم في صياغة توصيات عملية. كما مثلت التظاهرة مناسبة للقاء مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة من منظمات دولية ومؤسسات وطنية ومكونات المجتمع المدني، بما أتاح اطلاق حوار شامل وبنّاء، وفق بلاغ نشره مكتب المفوضية اليوم الجمعة.


وفي هذا السياق، أكدت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس رنا طه، "أن العنصرية وكراهية الأجانب لا تزال تعتبر سببا في تقسيم المجتمعات، وهو ما يجعل من التضامن والعمل الفعلي أمران أساسيان لحماية الكرامة وضمان العدالة والمساواة للجميع".


من جهتها، ذكرت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس رويدا الحاج، بأن مكافحة العنصرية في تونس، تأتي في سياق ما يقارب القرنين من الجهود والإصلاحات والمبادرات المدنية، مؤكدة أن القوة الجماعية تكمن في تبادل المعلومات والتنسيق بين الفاعلين والدفاع المشترك عن الكرامة الإنسانية، في مواجهة خطاب الكراهية.

وقالت رويدا الحاج "إن هذه التجربة تفرض علينا مسؤولية حماية هذه المكاسب ودعم الآليات القائمة وتعزيز السياسات العامة للادماج، فضلا عن ضمان أن يعيش كل شخص، دون تمييز، بكرامة وأمان".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 326309

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 27 مارس 2026 | 8 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:06
18:39
15:55
12:32
06:13
04:45
الرطــوبة:
% 81
Babnet
Babnet14°
9° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-9
16°-7
15°-8
17°-6
16°-11
  • Avoirs en devises 25112,9
  • (27/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,39140 DT
  • (27/03)
  • 1 $ = 2,92687 DT
  • Solde Compte du Trésor     (26/03)     2235,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (26/03)   28448 MDT
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>