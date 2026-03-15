اليابان ترفض إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز استجابة لمطالب ترامب

أكدت مصادر حكومية يابانية أن طوكيو لا تعتزم إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز استجابة لمطالب الرئيس الأمريكي، مشددة على أن أي تحركات عسكرية تُتخذ وفق قرار ياباني مستقل وضمن الإطار القانوني.ونقل تلفزيونعن مصدر في وزارة الخارجية اليابانية قوله إن الإجراءات التي تعتمدها اليابان تُحددها بنفسها، مضيفًا أن دعوة ترامب لا تعني إرسالًا فوريًا لقوات بحرية.وأعربت مصادر حكومية أخرى عن موقف مماثل، معتبرة أن واشنطن تسعى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار النفط، مع احتمال أن يطرح ترامب طلبًا مباشرًا خلال اللقاء المرتقب في واشنطن مع رئيسة الوزراءوأكد مصدر حكومي أن طوكيو لا يمكنها التحرك إلا في إطار القانون، ما يستدعي توضيحات مفصلة خلال اللقاء ودراسة الخيارات المتاحة بدقة. كما أشار مصدر في وزارة الدفاع إلى أن إرسال قوات الدفاع الذاتي قد يفرض على الحكومة تقييمًا قانونيًا للهجمات الأمريكية من منظور القانون الدولي.وكان ترامب قد دعا، عبر منشور على منصة، عددًا من الدول من بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى إرسال سفن حربية إلى مضيق هرمز، معوّلًا على مشاركة الدول المتضررة من اضطراب إمدادات النفط في عمليات إزالة الألغام.وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفةأن هذه الدعوة قد تضع رئيسة الوزراء اليابانية في موقف حساس خلال زيارتها إلى واشنطن.وتعتمد اليابان بشكل كبير على النفط القادم من الشرق الأوسط، إذ تمثل هذه الإمدادات نحو 94% من احتياجاتها، فيما يمر الجزء الأكبر منها عبر مضيق هرمز. وفي ظل تعطل الملاحة بشكل شبه كامل، تعتزم طوكيو بدء الإفراج عن 80 مليون برميل من احتياطياتها النفطية، وهو ما يغطي احتياجات البلاد لمدة تقارب 45 يومًا.