سفارة الجمهورية التونسية ببرن تنظم يوما قنصليا بزرويخ لتقريب الخدمات القنصلية لابناء الجالية

أعلنت، سفارة الجمهورية التونسية ببرن، أنها ستنظم يوما قنصليا بزوريخ، السبت 25 أفريل 2026، وذلك في اطار سعيها الى تقريب الخدمات القنصلية لابناء الجالية التونسية المقيمة بسويسرا وليشتنتاين ومزيد تحسين جودتها.وأفادت السفارة، وفق ما ورد بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن الخدمات المسداة تشمل استخراج وتجديد جوازات السفر التونسية والتسجيل القنصلي وتجديد البطاقات القنصلية والتعريف بالامضاء اضافة الى المصادقة على الوثائق واستخراج وثائق الحالة المدنية.كما سيتم بالمناسبة الانصات الى مشاغل أفراد الجالية والاحاطة بهم اجتماعيا فضلا عن تقديم استشارات حسب الوضعية.ودعت السفارة أفراد الجالية الراغبين في التمتع بهذه الخدمات الى الحضور شخصيا والاستظهار بوثيقة هوية تونسية سارية المفعول مع الوثائق الأصلية والنسخ المطلوبة حسب نوع الخدمة، وذلك بالعنوان التاليZ Oerlikon Gubelstrasse 10,8050 Zurichكما أفادت، في سياق متصل، أنها ستقوم بتنظيم تنقلات الى مناطق أخرى بسويسرا، خلال الفترة القادمة، وذلك قصد تمكين جميع التونسيين المقيمين بسويسرا وليشتنتاين من الاستفادة من تقريب الخدمات القنصلية المسداة من قبل البعثة على أن يتم الاعلان لاحقا عن مواعيد هذه التنقلات وتفاصيلها، وفق ذات المصدر.رصد