البنك المركزي التونسي يطلق طلب عروض لاختيار مكتب دراسات متخصص في مسوحات الظرف الاقتصادي

Publié le Jeudi 30 Avril 2026 - 18:29
      
أعلن البنك المركزي التونسي عن إطلاق طلب عروض وطني (عدد 2026/03) يهدف إلى اختيار مكتب دراسات متخصص (شخص معنوي) للقيام بمهمة مساندة فنية في تنفيذ المسوحات الدورية المتعلقة بالظرف الاقتصادي.

وتشمل المهمة، وفق نص الإعلان، إنجاز 12 حلقة من المسح الشهري للظرف الاقتصادي و4 حلقات من المسح الثلاثي، وذلك اعتماداً على منهجية الاستقصاء الهاتفي بمساعدة الحاسوب (CATI).


كما يتضمن طلب العروض جانباً حيوياً يتعلق بالتكوين ونقل الخبرات والمعارف لفائدة فريق مختص من إطارات البنك المركزي.


ووجّه البنك المركزي التونسي هذا الإعلان إلى الشركات التي تمتلك خبرة مؤكدة في مجال المسوحات الميدانية عبر تقنية (CATI)، مشترطاً توفر أربعة مراجع فنية على الأقل في هذا المجال خلال الخمس سنوات الأخيرة (2021-2025).

كما يتوجب على المشاركين تسخير فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة اللغوية (العربية والفرنسية)، يضم كحد أدنى مشرفاً (حاصلاً على الإجازة في العلوم الاقتصادية أو التصرف) و10 مستجوبين هاتفيين ذوي خبرة سابقة في هذا النوع من الدراسات.

وأشار البنك إلى أن سحب كراس الشروط يتم بصفة مجانية من مقر البنك المركزي (وحدة الشراءات - شارع الهادي نويرة تونس) أو عبر تقديم طلب عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للغرض.

وقد حُددت اللغة الفرنسية كلغة عمل لإعداد العروض، التي يجب أن تُرسل في ظروف مغلقة ومجهولة الهوية إلى الأمانة الدائمة للصفقات بمقر البنك، مع الالتزام بتضمين كافة الوثائق الإدارية والقانونية المطلوبة، بما في ذلك كراس الشروط الممضى ومشروع العقد والتصاريح على الشرف المتعلقة بالوضعية القانونية للمشارك.

ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود البنك المركزي التونسي لتطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي عبر تعزيز دقة البيانات المجمعة وتطوير مهارات موارده البشرية في آليات استشراف الظرف الاقتصادي الوطني.
