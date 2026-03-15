دعوة قيس غيمبا بابوت لتمثيل المنتخب التونسي للاواسط

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الأحد عن تاهيل اللاعب قيس غيمبا بابوت للعب مع المنتخب التونسي للاواسط تحت 20 سنة.ويشغل بابوت مركز لاعب جناح وهو ينشط حاليا في صفوف فريق تروا الفرنسي لاقل من 19 عاما.ولعب بابوت مع تروا 20 مباراة خلال الموسم الحالي 2025-2026 سجل خلالها 6 أهداف.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت قبل ذلك عن دعوة كل من لاعبي وسط نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة ونادي كليرمون الفرنسي نوام ستروتز للالتحاق بمنتخب الأواسط.جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للاواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.