رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب ربع النهائي) نهضة بركان المغربي يتعادل مع الهلال السوداني 1-1

Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 09:46
      
تعادل نهضة بركان مع ضيفه الهلال السوداني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية الملعب البلدي ببركان لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرلبطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وكان الهلال السوداني سباقا للتسجيل عن طريق عبد الرزاق عبد الرؤوف عمر (13) قبل أن يعدل نهضة بركان النتيجة بواسطة منير الشويعر (90+9 ض ج).
وعرفت المباراة طرد لاعب الهلال السوداني ستيفن إيبويلا (90+6).

يذكر أن مباراة الإياب ستجرى يوم الأحد المقبل.
