كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم - شباب بلوزداد يحقق تعادلا ثمينا 1-1 خارج ارضه مع المصري في ذهاب الدور ربع النهائي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b671ad7a2381.24236401_jpkqmfiohnegl.jpg>

تمكن نادي شباب بلوزداد الجزائري من العودة بتعادل ثمين 1-1 من مدينة بورسعيد المصرية أمام نادي المصري في المباراة التي جرت سهرة السبت لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

وكان الفريق المحلي، الذي يشرف على تدريبه التونسي نبيل الكوكي افتتح باب التسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها محسن صلاح في الدقيقة (55) قبل أن يتمكن البديل لطفي بوصوار من تعديل النتيجة لشباب بلوزداد في الدقيقة (90+1)

تقام مباراة الإياب يوم 21 مارس بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر).