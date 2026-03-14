نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم السبت ، عن نجاح عملية جراحية دقيقة للعين بالمستشفى الجهوي بقابس موضحة ان الدكتور ياسين بلغيث تمكن من إجراء عملية جراحية دقيقة على مستوى العين لمواطن يبلغ من العمر 73 سنة تكللت بالنجاح بعد أن فقد بصره إثر حادث منذ خمس سنوات. وتمثلت العملية ، وفق بلاغ للوزارة ، في تثبيت الكيس العدسي بتقنية القطعة الحلقية لأحمد لعلاج المياه البيضاء الناتجة عن إصابة، وهي تقنية جراحية متقدمة تُستعمل في الحالات المعقدة. وبينت الوزارة أن هذه العملية تعدّ الأولى من نوعها بالمستشفى الجهوي بقابس في خطوة تعكس تطور الجراحة الدقيقة للعيون في الجهات. وفي هذا الجانب ثمنت الوزارة جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية بالمستشفيات العمومية، مؤكدة مواصلة دعم توفير التجهيزات الطبية الحديثة وتعزيز الكفاءات المختصة بما يساهم في تقريب الخدمات الصحية المتطورة من المواطنين في مختلف مناطق البلاد.
