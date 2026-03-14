بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج – الجولة الرابعة): الإفريقي يعزز الصدارة والترجي يلاحق

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من منافسات، التي دارت مساء السبت، عن نتائج حافظت على صدارة النادي الإفريقي للترتيب، في حين واصل الترجي الرياضي ملاحقته المباشرة.وتمكن النادي الإفريقي من تحقيق فوز عريض على سبورتينغ المكنين بنتيجةبقاعة القرجاني، فيما عاد الترجي الرياضي بانتصار ثمين من قاعة الشيحية على حساب نادي ساقية الزيت بنتيجةوفي المقابل، حقق نادي كرة اليد بجمال فوزا لافتا على النجم الساحلي بنتيجةفي المباراة التي احتضنتها قاعة جمال.* النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين:* نادي ساقية الزيت – الترجي الرياضي:* نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي:1. النادي الإفريقي:(4 مباريات)2. الترجي الرياضي:(4 مباريات)3. نادي ساقية الزيت:(4 مباريات)4. النجم الساحلي:(4 مباريات)5. نادي كرة اليد بجمال:(4 مباريات)6. سبورتينغ المكنين:(4 مباريات)