بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج – الجولة الرابعة): الإفريقي يعزز الصدارة والترجي يلاحق

أسفرت مباريات الجولة الرابعة من منافسات مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، التي دارت مساء السبت، عن نتائج حافظت على صدارة النادي الإفريقي للترتيب، في حين واصل الترجي الرياضي ملاحقته المباشرة.

وتمكن النادي الإفريقي من تحقيق فوز عريض على سبورتينغ المكنين بنتيجة 29-19 بقاعة القرجاني، فيما عاد الترجي الرياضي بانتصار ثمين من قاعة الشيحية على حساب نادي ساقية الزيت بنتيجة 28-21.


وفي المقابل، حقق نادي كرة اليد بجمال فوزا لافتا على النجم الساحلي بنتيجة 31-28 في المباراة التي احتضنتها قاعة جمال.


النتائج

* النادي الإفريقي – سبورتينغ المكنين: 29-19
* نادي ساقية الزيت – الترجي الرياضي: 21-28
* نادي كرة اليد بجمال – النجم الساحلي: 31-28

الترتيب

1. النادي الإفريقي: 18 نقطة (4 مباريات)
2. الترجي الرياضي: 16 نقطة (4 مباريات)
3. نادي ساقية الزيت: 9 نقاط (4 مباريات)
4. النجم الساحلي: 8 نقاط (4 مباريات)
5. نادي كرة اليد بجمال: 6 نقاط (4 مباريات)
6. سبورتينغ المكنين: 4 نقاط (4 مباريات)
