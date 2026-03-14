قيمة المدخرات من العملة الأجنبية تناهز 107 أيّام توريد إلى حدود يوم 13 مارس 2026 (المركزي التونسي)

تجاوزت المدخرات من العملة الأجنبية في تونس مستوى 25.4 مليار دينار إلى حدود يوم 13 مارس 2026، أي ما يعادل 107 أيام توريد، مقابل 23.2 مليار دينار (نحو 102 يوم توريد) في الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

ويُعزى تحسن الاحتياطي إلى نمو عائدات العمل بالخارج بنسبة 6 بالمائة لتبلغ نحو 1.7 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع العائدات السياحية بنسبة 4.8 بالمائة لتصل إلى 1.1 مليار دينار منذ بداية السنة وإلى غاية 10 مارس 2026. وفي المقابل، استقرت خدمة الدين الخارجي عند مستوى 1.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.


كما أظهرت المعطيات الإحصائية تطور إجمالي المعاملات بين البنوك بنسبة 11.2 بالمائة، حيث ارتفعت قيمتها من 3.3 مليار دينار في 13 مارس 2025 إلى 3.7 مليار دينار حاليا.


في المقابل، سجّل إجمالي حجم إعادة التمويل تراجعا ملحوظا، ليقارب 11 مليار دينار إلى حدود 13 مارس 2026، مقابل 13.3 مليار دينار قبل سنة، أي بانخفاض يُقدّر بنحو 18 بالمائة.
