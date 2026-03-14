فوز سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي من الأكاديمية اليابانية عن فيلم “Kokuho”

Publié le Samedi 14 Mars 2026 - 15:11
      
تُوّج السينمائي التونسي سفيان الفاني بجائزة أفضل مصوّر سينمائي التي أسندتها له الأكاديمية اليابانية، وذلك عن عمله ضمن فريق الفيلم الياباني “Kokuho” للمخرج لي صانغ-ايل (Lee Sang-il).

ويُعد هذا التتويج الدولي محطة جديدة في مسيرة الفاني المهنية، ويعكس حضور الكفاءات التونسية في أبرز الإنتاجات السينمائية العالمية، إلى جانب قدرتها على الإسهام في تطوير الصورة البصرية للأعمال الفنية ذات الصدى الدولي.


وقد حصد فيلم “Kokuho” خلال الدورة التاسعة والأربعين لجوائز الأكاديمية اليابانية 10 جوائز هامة، من بينها جائزتا أفضل فيلم وأفضل إخراج، ما يعزز مكانته ضمن أبرز الأعمال السينمائية التي لاقت تقديراً نقدياً وفنياً في اليابان.


ويؤكد هذا الإنجاز تواصل حضور السينمائيين التونسيين في الساحة الدولية، من خلال مشاركاتهم في إنتاجات كبرى وتحقيقهم لجوائز تعكس جودة التكوين الفني والخبرة المهنية التي يتمتعون بها.
السبت 14 مارس 2026 | 24 رمضان 1447
20°-8
14°-7
15°-5
18°-12
20°-9
الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

