تقرّر، أمس الجمعة، خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية قفصة، وخصّصت للنظر في وضعية مصحة الضمان الاجتماعي بمعتمدية المتلوي، إقرار جملة من الاجراءات والتوصيات العاجلة ورفعها إلى وزارة الصحة بهدف تحسين الخدمات الصحية المسداة لفائدة المرضى بهذه المؤسسة.وتمثّلت هذه الاجراءات، وفق بلاغ صادر عن ولاية قفصة، في تدعيم المصحة بالموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة، إضافة إلى زيادة عدد حصص العيادات الطبية ابتداء من الاثنين القادم لاستيعاب ضغط الوافدين من المرضى والذين يتراوح عددهم بين 120 و200 مريضا يومياً، في انتظارإصدار مذكرة عمل لسد الشغورات بصفة نهائية بعد تحديد الاحتياجات من قبل مجلس إدارة المصحات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية،وفي ظلّ تصاعد مؤشرات الإصابة بمرض السرطان في الجهة، تم تقديم مقترح رسمي لتركيز مستشفى نهاري بالمصحة لتقصي السرطان، ويهدف هذا المشروع إلى استغلال وجود صيدلية الأدوية الخصوصية لتوفير رعاية متخصصة وشاملة لمرضى ولاية قفصة والولايات المجاورة.كما تم التأكيد، خلال الجلسة التي اشرف عليها والي قفصة سليم فروجة، على ضرورة تحسين ظروف إقامة الإطار الطبي قصد استقطاب الكفاءات الطبية وضمان استقرارها، حيث تم اقتراح إحداث مقر إقامة مخصص للإطار الطبي داخل المصحة بما يضمن ديمومة الخدمات الصحية، مع السعي لتحديث منظومة التصوير الطبي (المفراس والأشعة)، وإعادة تفعيل آلة التصوير الإشعاعي، والتأكيد على ضرورة التسريع في اقتناء آلة "المفراس" المبرمجة منذ سنة 2024، لرفع جودة التشخيص والخدمات الصحية المسداة بالمصحة.وتضمّنت التوصيات أيضا الدعوة إلى توسعة مركز تصفية الدم، وتحسين طاقته استيعابه للمرضى من 96 مريضا إلى 120مريضاوذلك من خلال استكمال أشغال الهندسة المدنية الخاصة بهذا المشروع والمعطلة منذ عام 2019، مع المطالبة بتفعيل مركز الرديف لتخفيف الضغط عن مصحة المتلوي، وخدمة مرضى الرديف وأم العرائس.وخلصت الجلسة الملتئمة بحضور النائب بمجلس نواب الشعب عن المنطقة، ومدير مصحة الضمان الاجتماعي بمعتمدية المتلوي، وبمشاركة عدد من الاطارات الطبية وشبه الطبية، إلى النظر في إمكانية إحداث معهد للصحة والسلامة المهنية بقفصة في إطار شراكة استراتيجية بين وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية وشركة فسفاط قفصة، وذلك تجسيداً لمبدأ المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.