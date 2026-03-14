دعوة لاعب لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة لتعزيز المنتخب التونسي للاواسط

وجهت الجامعة التونسية لكرة القدم الدعوة لمتوسط ميدان نادي لوهافر الفرنسي اسكندر بوزميطة لتعزيز صفوف منتخب الأواسط تحت 20 سنة.وينشط اسكندر بوزميطة في فريق لوهافر لأقل من 19 عاما، وسبق له الانتماء كذلك لنادي ليون تحت 17 سنة.ولعب بوزميطة هذا الموسم 14 مباراة مع نادي لوهافر في بطولة تحت 19 عاما سجل خلالها هدفين في حين خاض 25 مقابلة مع فريق ليون تحت 17 عاما خلال موسم 2024-2025 حقق خلالها هدفين ايضا.وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم اعلنت امس الجمعة عن دعوة لاعب الوسط نوام ستروتز المحترف في نادي كليرمون فوت الفرنسي للالتحاق بالمنتخب.جدير بالتذكير ان المنتخب التونسي للاواسط يشرف على تدريبه نبيل الطرابلسي.