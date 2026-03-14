التحويلات المالية للتونسيين بالخارج تسجّل تطوّرا بنسبة 6.7 بالمائة

سجّل حجم التحويلات المالية للتونسيين المقيمين بالخارج نمواً بنسبة 6.7 بالمائة خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 28 فيفري 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وفق بلاغ صادر عن ديوان التونسيين بالخارج.

وبلغت قيمة هذه التحويلات، استناداً إلى المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي والمضمنة في البلاغ، نحو 1467.7 مليون دينار مقابل 1375.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


وتبرز هذه المؤشرات النقدية الأهمية المتزايدة لتحويلات التونسيين بالخارج باعتبارها أحد المصادر الأساسية لدعم احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز التوازنات المالية والاقتصادية وتوفير موارد إضافية من شأنها تنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الحركة داخل الأسواق الداخلية، إلى جانب دعم مستوى السيولة المالية.
