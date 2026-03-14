بلدية تونس: زيارة تفقد ميدانية لعدد من الفضاءات والأنهج وسط العاصمة

أدّت المكلّفة بتسيير بلدية تونس ، ليلة أمس الجمعة، زيارة تفقد ميدانية ليلية إلى عدد من الفضاءات والأنهج بوسط العاصمة، للوقوف على واقع الخدمات البلدية ورصد الإشكاليات المرتبطة بالنظافة والتنوير العمومي والإشغالات غير القانونية للطريق العاموشملت الزيارة ، وفق بلاغ لبلدية تونس تم نشره صباح اليوم السبت ،ساحة القصبة مرورا بنهج القصبة وجامع الزيتونة، ثم ساحة النصر وشارع فرنسا وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة البلدية.وتم خلال هذه الجولة الاطلاع على سير الخدمات البلدية خلال الفترة الليلية ومعاينة عدد من النقاط المتعلقة بالمشهد الحضري، في إطار متابعة مختلف الإشكاليات الآنية والتدخل عند الاقتضاء.وأكدت بلدية تونس أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية المنتظمة، نهارا وليلا، بهدف متابعة جودة الخدمات البلدية والحفاظ على جمالية العاصمة وتراثها، بما يعزز حيويتها ويكرّس مكانتها كمدينة تاريخية مرحّبة بمتساكنيها وزوارها.ذكرى