ماركو كارنييلو: تونس تمتلك مزيجاً مثالياً لتسريع التحول الطاقي في المنطقة المتوسطية

أكد المدير التجاري لمجموعة المعارض الإيطاليةأن تونس تتوفر على مقومات طبيعية واستراتيجية تجعلها في موقع متقدم لتسريع مسارفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لضمانوجاءت تصريحات كارنييلو في لقاء مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/،على هامش مشاركته في، الذي نظمته مجموعة المعارض الإيطالية بمدينةمن 4 إلى 7 مارس 2026، بمشاركة فاعلين في قطاع الطاقة من مختلف بلدان المتوسط، بهدف تسريع الانتقال نحو الطاقات المتجددة وتعزيز الشراكات التكنولوجية والصناعية.وأوضح المسؤول الإيطالي أن هذه التظاهرة تمثللبحث سبل إزالة الكربون وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل فيوأشار كارنييلو إلى أن تونس وبقية دول شمال إفريقيا تمتلك، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمامها لتسريع مسار التحول الطاقي. وبيّن أن التحدي الحالي لم يعد يتعلق بتوفير التكنولوجيا، بلوأضاف أن المؤسسات التونسية يمكنها، من خلال المشاركة في مثل هذه التظاهرات الدولية،، وهو ما يشكل مفتاحاً أساسياً لتسريع الانتقال نحو منظومات طاقية حديثة ومستدامة.وفي ما يتعلق بالتكنولوجيات الأكثر جذباً للاستثمارات، أوضح كارنييلو أن الاهتمام بات، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين والشبكات الذكية، مؤكداً أن المرحلة الحالية تقتضيوأشار إلى أنلا يزال في مرحلة الانتشار الصناعي، في حين بلغت تقنيات الطاقة المتجددة الأخرى مستوى متقدماً من النضج، ما يجعل إدماجها في منظومات متكاملة ضرورة ملحة.ويرى المسؤول الإيطالي أن منطقة المتوسط، وخاصة تونس، تمتلكبفضل وفرة الموارد الطبيعية، مثل الإشعاع الشمسي القوي وإمكانات طاقة الرياح، ما يجعلها مؤهلة للاضطلاع بدور محوري في دفع الابتكار الطاقي.واعتبر أنيمثل نموذجاً عملياً للتعاون الإقليمي، ويعد مؤشراً على قدرة البلدين علىوفي رسالة وجهها إلى المستثمرين والمبتكرين في تونس وشمال إفريقيا، شدد كارنييلو على أن التحول الطاقي لم يعد مرتبطاً بالاعتبارات البيئية فقط، بل أصبحفي ظل التحديات الدولية الراهنة.وختم بالتأكيد على ضرورةفي مشاريع الطاقة النظيفة، بما يضمن تحقيق أهداف مشتركة تتعلق بالأمن الطاقي والاستقرار الاقتصادي وحماية البيئة.