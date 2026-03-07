Babnet   Latest update 06:38 Tunis

ريال مدريد ينتزع فوزا ثمينا 2-1 على حساب سيلتا فيغو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69aba6b3f314c2.00335868_oqgnekjfhimpl.jpg>
Bookmark article    Publié le Samedi 07 Mars 2026 - 06:34 قراءة: 0 د, 40 ث
      
سجل ​فيدريكو فالفيردي ​هدفا في الدقيقة الرابعة ‌من ‌الوقت المحتسب بدل ‌الضائع من تسديدة غيرت اتجاهها ليقود ريال ⁠مدريد لفوز بشق الأنفس 2-1 على مضيفه سيلتا ​فيغو في البطولة الاسبانية لكرة ⁠القدم يوم الجمعة والعودة إلى درب ⁠الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.
وتقدم ريال بهدف أوريلين تشواميني في الدقيقة 11، لكن بورخا إغليسياس عادل النتيجة في الدقيقة 25 بعد ​أن انطلق ويليوت سويدبيرغ من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية ‌منخفضة.
وسيطر ريال مدريد، الذي افتقد جهود تسعة لاعبين ⁠بسبب الإصابة والإيقاف، على ‌معظم مجريات الشوط الثاني دون أن يخلق فرصا حقيقية.

وسدد البديل إياغو أسباس كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 88، قبل ‌أن يجرب فالفيردي ⁠حظه من مسافة بعيدة، واصطدمت تسديدته بالمدافع ودخلت المرمى.
ويحتل ريال ‌المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة ‌الذي ⁠يواجه أتليتيك بيلباو غدا السبت.
ر-امين

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324919

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 07 مارس 2026 | 17 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:21
15:47
12:37
06:42
05:16
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet21°
14° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-12
21°-12
19°-11
20°-10
19°-11
  • Avoirs en devises 25184,0
  • (06/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38320 DT
  • (06/03)
  • 1 $ = 2,92102 DT
  • Solde Compte du Trésor     (05/03)     1092,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (05/03)   27848 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 06:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>