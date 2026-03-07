ريال مدريد ينتزع فوزا ثمينا 2-1 على حساب سيلتا فيغو

سجل ​فيدريكو فالفيردي ​هدفا في الدقيقة الرابعة ‌من ‌الوقت المحتسب بدل ‌الضائع من تسديدة غيرت اتجاهها ليقود ريال ⁠مدريد لفوز بشق الأنفس 2-1 على مضيفه سيلتا ​فيغو في البطولة الاسبانية لكرة ⁠القدم يوم الجمعة والعودة إلى درب ⁠الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين.وتقدم ريال بهدف أوريلين تشواميني في الدقيقة 11، لكن بورخا إغليسياس عادل النتيجة في الدقيقة 25 بعد ​أن انطلق ويليوت سويدبيرغ من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية ‌منخفضة.وسيطر ريال مدريد، الذي افتقد جهود تسعة لاعبين ⁠بسبب الإصابة والإيقاف، على ‌معظم مجريات الشوط الثاني دون أن يخلق فرصا حقيقية.وسدد البديل إياغو أسباس كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 88، قبل ‌أن يجرب فالفيردي ⁠حظه من مسافة بعيدة، واصطدمت تسديدته بالمدافع ودخلت المرمى.ويحتل ريال ‌المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة ‌الذي ⁠يواجه أتليتيك بيلباو غدا السبت.ر-امين